Phường Phước Thắng sẵn sàng công tác bỏ phiếu sớm cho cử tri thuộc lực lượng vũ trang

Sáng 24-2, tại hội trường Chi đội Kiểm ngư số 2 (phường Phước Thắng, TPHCM) diễn ra hội nghị vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 4) và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI (đơn vị bầu cử số 10), nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, cử tri nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên. Nội dung tập trung nâng cao hiệu quả giám sát xã hội, bảo đảm thực thi pháp luật nghiêm minh, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật đồng bộ, khả thi; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an sinh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động ứng phó thiên tai, dịch bệnh; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống lực lượng vũ trang.

Nhiều cử tri quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cử tri Lê Xuân Tâm (Hải đoàn 129) đề nghị làm rõ giải pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân; nỗ lực giải quyết dứt điểm những chế độ còn tồn đọng liên quan đến chính sách cho người tham gia kháng chiến; thực hiện tốt chế độ đối với quân nhân tại ngũ, chính sách hậu phương quân đội; đồng thời kiến nghị ưu tiên nguồn lực cho hải quân, cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cử tri Lê Ngọc Chung (Chi đội Kiểm ngư số 2) đánh giá chương trình hành động sát thực tiễn, mong các ứng cử viên nếu trúng cử cần thực hiện đúng cam kết, tăng cường giám sát, tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần đưa TPHCM phát triển toàn diện.

Cử tri Hoàng Quang Trung (Hải đội Dân quân thường trực) kỳ vọng các ứng cử viên sẽ quan tâm hiện đại hóa trang bị, gắn phát triển kinh tế biển với củng cố quốc phòng - an ninh và chăm lo nhà ở, an sinh cho quân nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khẳng định, các ý kiến của cử tri là nguồn thông tin quan trọng để ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, bảo đảm sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về chính sách hậu phương quân đội, đồng chí cho biết thành phố sẽ tiếp tục triển khai các dự án nhà công vụ để từng bước ổn định đời sống cán bộ, chiến sĩ. Công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phối hợp quốc tế trong tìm kiếm liệt sĩ mất tích cũng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng chí Nguyễn Thành Trung khẳng định phát triển phải đi đôi với giữ vững ổn định; đại biểu dân cử cần chủ động nắm tình hình từ sớm, kịp thời tham mưu, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ chủ quyền và môi trường hòa bình để phát triển.

Theo kế hoạch, phường Phước Thắng có 2 khu vực bỏ phiếu sớm gồm khu vực số 1 và số 2 với 594 cử tri thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn sẽ tham gia bỏ phiếu sớm. Công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu, cả trên đất liền và trên biển, đã sẵn sàng, bảo đảm đúng quy định. Việc bỏ phiếu sớm dự kiến diễn ra từ ngày 26-2.

5 người ứng cử đại biểu Quốc hội gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM; bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM. 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM gồm: ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; ông Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu; bà Hoàng Thị Lê Dung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dicera Holdings.

