Khánh Hòa triển khai nhiệm vụ bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa

Sáng 24-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai, giao nhiệm vụ cho các lực lượng bảo đảm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đặc khu Trường Sa.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa; Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Khánh Hòa và đặc khu Trường Sa.

Lãnh đạo đặc khu Trường Sa bàn giao hòm phiếu cho các lực lượng thực hiện công tác bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại; yêu cầu các lực lượng quán triệt chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, phối hợp chặt chẽ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ, chất lượng từng phần việc. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, tài liệu bầu cử trong quá trình vận chuyển ra đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động các phương án dự phòng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường và Chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn tặng hoa cho các lực lượng thực hiện công tác bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo lãnh đạo đặc khu Trường Sa, đặc khu có 21 khu vực bỏ phiếu. Đến nay, các đơn vị bầu cử đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên theo quy định; công tác tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai.

Ngay sau hội nghị, Chủ tịch đặc khu Trường Sa bàn giao hòm phiếu, thẻ cử tri, phiếu bầu và tài liệu liên quan cho các lực lượng lên đường làm nhiệm vụ.

Cùng ngày, các đại biểu đã thăm, động viên, tiễn Tàu 464 và Tàu 471 thuộc Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) rời Quân cảng Cam Ranh đi đặc khu Trường Sa triển khai công tác bầu cử sớm. Hai tàu mang theo hòm phiếu, phiếu bầu, thẻ cử tri và danh sách ứng cử viên phục vụ bầu cử sớm tại các đảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường giao nhiệm vụ cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và tài liệu bầu cử; tổ chức bầu cử đúng luật, dân chủ, khách quan, đúng tiến độ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại đặc khu Trường Sa. Ảnh: HIẾU GIANG

Các lực lượng đưa thùng phiếu lên tàu để ra đặc khu Trường Sa thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: HIẾU GIANG

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tạm biệt các đoàn công tác. Ảnh: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG