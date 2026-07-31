Thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển

Ngày 30-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Yun Duk nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng về những thành quả thực chất trong quan hệ hai nước thời gian gần đây; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước, trong đó sớm hoàn thành mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

Hoan nghênh hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ đóng tàu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đều là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển trong kỷ nguyên mới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Kim Yun Duk đã chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trong lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu; sẽ là một trong những đối tác tin cậy cùng Việt Nam triển khai các mục tiêu phát triển đất nước.

MINH DUY