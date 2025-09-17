Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia

Chiều 16-9, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), bắt đầu tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước Asean lần thứ 46 (AIPA-46) và thăm chính thức Malaysia.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Thông tin với bà con về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế và tăng trưởng được thúc đẩy.

Cùng với đó, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được củng cố; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; công tác đối ngoại được tăng cường. Đặc biệt, việc xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia nói riêng, coi cộng đồng là bộ phận không tách rời, là máu thịt, là nguồn lực quan trọng của dân tộc trong công cuộc xây dựng đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về các lĩnh vực như khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế tư nhân, năng lượng, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân…, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, thu hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trở về nước cống hiến.

Quốc hội cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, chính sách mới đối với người Việt Nam ở nước ngoài như Luật Căn cước, Luật Nhà ở, Luật Đất đai sửa đổi… với các quy định bảo đảm quyền lợi người Việt Nam ở nước ngoài cũng giống như cá nhân trong nước.

Đánh giá cao bà con đã xây dựng được một cộng đồng vững mạnh, vượt qua khó khăn, thành lập doanh nghiệp kinh doanh phát đạt, Chủ tịch Quốc hội mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia tích cực sản xuất, kinh doanh; chấp hành tốt pháp luật sở tại, góp phần gìn giữ, phát huy hình ảnh, uy tín của Việt Nam; phát huy dạy tiếng Việt, văn hóa Việt để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về đất nước.

TTXVN