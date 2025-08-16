Chủ tịch UBND TPHCM khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chiều 16-8, tại trụ sở Công an TPHCM, Thành ủy TPHCM tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Dự buổi trao khen thưởng có đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Triệt phá đường dây đánh bạc trên không gian mạng hơn 20.000 tỷ đồng

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2025), Công an TPHCM đã chủ động triển khai các biện pháp nắm tình hình, rà soát, lên danh sách các băng nhóm, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội; các điểm, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường...

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao thư biểu dương, tặng hoa chúc mừng Viện KSND TPHCM và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM. Ảnh: CATP

Nổi bật, Công an TPHCM đã mưu trí, dũng cảm, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, triệt phá thành công một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số tiền giao dịch ước tính hơn 20.000 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao thưởng và tặng hoa chúc mừng 4 tập thể và 4 cá nhân. Ảnh: CATP

Cụ thể, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an TPHCM phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên (sinh năm 1981) và Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1981) có dấu hiệu cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trực tuyến. Các đối tượng đã câu kết với đối tượng người nước ngoài, mua tài khoản từ các trang cá độ nước ngoài, sau đó phân chia thành nhiều cấp nhỏ, lôi kéo hàng trăm đại lý và con bạc tham gia.

Nhận định đây là một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, quy mô lớn, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương có liên quan xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh triệt phá. Sau thời gian kiên trì thu thập chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã làm rõ phương thức, thủ đoạn, đường đi dòng tiền của các đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Nhã tại cơ quan công an. Ảnh: CATP

Đến ngày 23-7, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch chặt chẽ, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố. Các tổ công tác đã khống chế, bắt giữ 139 đối tượng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng và người dân.

Kết quả điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động (từ 21-12-2024 đến 23-7-2025), đường dây tội phạm do Nguyễn Tấn Nguyên và Nguyễn Thanh Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số điểm quy đổi tương đương hơn 20.270 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Tấn Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: CATP

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Xử phạt hành chính 15 đối tượng khác có liên quan. Thu giữ tang vật gồm: 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỷ đồng, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Hiện nay, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung truy bắt các đối tượng có liên quan và hàng chục “đại lý cấp dưới” đã được xác định.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CATP

Vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân

Phát biểu tại buổi trao khen thưởng, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và đánh giá cao thành tích xuất sắc đột xuất của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Các cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, nhạy bén, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ với Viện KSND TPHCM triệt phá thành công chuyên án nêu trên, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: CATP

Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, lập thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Qua đó góp phần xây dựng TPHCM an toàn, văn minh, nghĩa tình, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: CATP

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp hiệu quả của Viện KSND TPHCM, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ tham gia chuyên án. Thời gian tới, lực lượng công an TPHCM sẽ tiếp tục quyết tâm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

THU HOÀI