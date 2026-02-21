Xã hội

Cầu Phước Khánh nối TPHCM với Đồng Nai gần hoàn thiện

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (thuộc Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC), đến nay, giá trị thi công cầu Phước Khánh nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành hơn 95% khối lượng giá trị hợp đồng.

Cầu Phước Khánh là gói thầu J3-1 thuộc dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là một trong hai cây cầu nối TPHCM và tỉnh Đồng Nai có tổng chiều dài hơn 3,1km, mặt cắt ngang gần 22m, trong đó nhịp chính dài 300m.

Cùng với cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh có tĩnh không 55m, là mức tĩnh không thông thuyền cao nhất trong số những cây cầu tại Việt Nam tính đến nay.

Hình ảnh cầu Phước Khánh khi hoàn thành

Dự kiến trong tháng 5-2026, cầu Phước Khánh sẽ được hợp long và khoảng một tháng sau sẽ hoàn tất toàn bộ công việc.

Về tổng thể, dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành có chiều dài gần 58km, điểm đầu kết nối với cao tốc TPHCM - Trung Lương, điểm cuối giao quốc lộ 51 nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai và TPHCM.

Khi hoàn thành, tuyến sẽ kết nối với các trục giao thông quan trọng, góp phần giảm tải áp lực giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa miền Đông và Tây Nam bộ. Đồng thời, mở trục kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành.

Hiện dự án đã hoàn thành thi công 55/57,8km, trong đó 30km đã đưa vào khai thác.

PHÚ NGÂN

