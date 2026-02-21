Giá trị của huyết thanh ngựa Suối Dầu

Dưới những tán cây dầu cổ thụ ở xã Suối Dầu, tỉnh Khánh Hòa, gần 400 con ngựa được chăm sóc theo chế độ đặc biệt từ bữa ăn đến giấc ngủ để thực hiện sứ mệnh cứu người.

Ngôi nhà chung của "chiến binh ngựa"

Đây là trại chăn nuôi Suối Dầu, cơ sở chăn nuôi động vật thí nghiệm lâu đời và có quy mô lớn của cả nước, thuộc Viện Vắc-xin và Sinh phẩm y tế (IVAC). Những chú ngựa Suối Dầu mang một sứ mệnh đặc biệt, đó là máu của chúng đã và đang góp phần giữ lại sự sống cho hàng triệu triệu bệnh nhân.

Khi sương sớm còn vương trên những ngọn cỏ trại chăn nuôi, từng nhân viên chăm sóc ngựa đã cặm cụi cắt những bó cỏ xanh tươi nhất để phục vụ bữa sáng cho đàn. Mỗi con ngựa được nuôi tách biệt trong một ô nhỏ tại dãy chuồng kéo dài cả trăm mét.

Mỗi ngày, một con ngựa ăn khoảng 18-22kg cỏ tươi và 2,5-3kg thức ăn tinh được chế biến từ các thành phần giàu dinh dưỡng: cám, gạo, ngô, đậu nành, vitamin... Vào những ngày nắng, đàn ngựa tung tăng trên bãi cỏ rộng vài chục hecta trước khuôn viên trại. Chiều về sẽ được tắm mát, chải lông sạch sẽ trước khi vào bữa tối.

Nhân viên dắt ngựa đi dạo trong khuôn viên trại chăn nuôi Suối Dầu. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Nguyễn Long Hồ, nhân viên chăm sóc ngựa Suối Dầu hơn 30 năm, cho biết, thức ăn cho ngựa phải đảm bảo tiêu chuẩn sạch, từ cỏ được trồng riêng cho đến hệ thống nước, chuồng trại vệ sinh thường xuyên. Mỗi ngày đàn ngựa đều được các bác sĩ thú y thăm khám, đo thân nhiệt, theo dõi biểu hiện, nếu có dấu hiệu mệt sẽ tách riêng ngay để điều trị.

Sứ mệnh cứu người

Theo ThS Nguyễn Văn Minh, Trưởng trại chăn nuôi Suối Dầu, đàn ngựa tại đây được tuyển chọn và chăm sóc theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt ISO/GMP, ghi chép và lưu hồ sơ theo quy định. Ngựa đưa vào trại được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cơ sở giống các tỉnh, thành trong nước, đảm bảo tiêu chuẩn từ 4-6 tuổi, nặng trên 230kg, không dị tật, không bệnh lý, đạt các chỉ số huyết học, sinh hóa. Khi đủ tiêu chuẩn, ngựa được cấp mã số, hồ sơ theo dõi riêng, để khai thác huyết thanh điều trị các bệnh nguy hiểm như uốn ván, bạch hầu, dại, rắn độc.

Khi máu ngựa có một lượng kháng thể đủ để tinh chế huyết thanh thì tiến hành lấy máu theo tỉ lệ 1,5% trọng lượng cơ thể ngựa. Trung bình mỗi con ngựa sẽ được khai thác huyết thanh 3-5 năm, mỗi năm 9 lần. Quy trình lấy máu thực hiện theo quy trình kỹ thuật đã ban hành, bảo đảm an toàn, nhân đạo và không ảnh hưởng đến sức khỏe ngựa.

Sau khi lấy máu, các nhân viên sẽ tách huyết tương theo quy trình kiểm soát; thu nhận phần kháng thể đặc hiệu, đáp ứng yêu cầu chất lượng. Với đàn ngựa hiện có, mỗi năm trại Suối Dầu cung cấp trên 12.000 lít huyết thanh thô cho IVAC để tinh chế, sản xuất các loại huyết thanh theo yêu cầu.

Năm 1999, IVAC thành công sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang đất và rắn lục tre đầu tiên ở Việt Nam. Các sản phẩm huyết thanh của IVAC đã đáp ứng nhu cầu trong nước và mở rộng đến thị trường khu vực, góp phần cứu sống hàng chục ngàn người bị rắn độc cắn.

Ít ai biết rằng, trại chăn nuôi Suối Dầu chính là di sản khoa học do bác sĩ Alexandre Yersin đặt nền móng từ năm 1896. Hơn một thế kỷ trôi qua, nơi đây vẫn lặng lẽ tiếp nối con đường mà ông từng mở: dùng khoa học để bảo vệ con người.

Tin liên quan Đà Lạt dừng hoạt động xe ngựa vì nhiều lý do

HIẾU GIANG