Đà Nẵng: Xử lý xe khách 43 chỗ chở 60 người

Ngày 21-2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã kịp thời phát hiện và xử lý xe khách 43 chỗ nhưng chở tới 60 người.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng xử lý xe khách giường nằm chở quá số người quy định

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 20-2, Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo từ đường dây nóng của Cục CSGT về xe ô tô khách giường nằm BKS 47B-016.XX (tuyến Đắk Lắk – Hà Tĩnh) chở quá số người quy định, đang lưu thông trên quốc lộ 14B đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo triển khai lực lượng xác minh, chốt chặn. Chưa đầy 30 phút sau, tổ công tác đã dừng được phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định xe có 43 chỗ nhưng chở đến 60 người, vượt 17 người so với số lượng được phép.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.Q.R. (sinh năm 1986, trú Đắk Lắk) về hành vi chở quá số người quy định. Đồng thời lập biên bản đối với chủ phương tiện là ông V.V.K. (sinh năm 1976, trú Đắk Lắk) về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện vi phạm.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức xử phạt đối với các hành vi trên có thể lên đến 127,5 triệu đồng. Làm việc với lực lượng chức năng, các cá nhân liên quan đã thừa nhận sai phạm, cam kết không tái diễn.

Sau khi xử lý, CSGT Đà Nẵng đã hỗ trợ liên hệ phương tiện khác để hành khách tiếp tục hành trình an toàn.

PHẠM NGA