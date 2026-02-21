Quảng Ngãi: Tắm biển, 3 người trong một gia đình đuối nước

Chiều 21-2 (mùng 5 Tết Nguyên đán), tại bãi biển xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, 3 người trong một gia đình bị đuối nước khi tắm biển, khiến 2 người mất tích, 1 cháu nhỏ được cứu sống và đang điều trị.

Khoảng 15 giờ ngày 21-2, gia đình anh T.N.T (38 tuổi) cùng các con là T.N.K.N (13 tuổi) và T.N.G.P (10 tuổi, cùng trú tỉnh Đắk Lắk) đến biển tại xã Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi tắm biển. Trong lúc tắm biển, cả ba cha con bị đuối nước.

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê phối hợp lực lượng chức năng và người dân địa phương khẩn trương tiếp cận, đưa cháu bé T.N.K.N (13 tuổi) lên bờ, chuyển đi cấp cứu kịp thời. Hiện anh T.N.T và con trai T.N.G.P vẫn đang mất tích.

Khu vực xảy ra đuối nước

Ông Phạm Hoàng Ân, Tổ phó Tổ Quản lý biển Mỹ Khê, cho biết khu vực cứu được người con gái cách bờ khoảng 100m, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.

Theo ông Ân, từ ngày 29 đến ngày mùng 4 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các thành viên trong tổ đã cứu được khoảng 7 người gặp nạn tại bãi biển Mỹ Khê.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, du khách nên tắm tại khu vực bãi tắm chính, gần nơi có cứu hộ để được hỗ trợ kịp thời, không tắm xa bờ, tránh khu vực vắng người. Dù sử dụng phao cũng không nên chủ quan vì vẫn có nguy cơ bị cuốn vào dòng chảy xa bờ hoặc xoáy nước nguy hiểm.

NGUYỄN TRANG