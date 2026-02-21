Quốc lộ 51 ùn ứ nghiêm trọng chiều mùng 5 Tết

Xã hội

Dòng xe từ các điểm du lịch phía Đông TPHCM hướng về trung tâm thành phố chiều mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 51 bị ùn ứ nghiêm trọng.

Quốc lộ 51 đoạn ngã ba Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bị kẹt xe nghiêm trọng chiều mùng 5 Tết
Quốc lộ 51 đoạn ngã ba Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai bị kẹt xe nghiêm trọng chiều mùng 5 Tết
Dòng xe con hướng về trung tâm TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, cuối buổi chiều, lượng ô tô từ khu vực biển Vũng Tàu hướng về Đồng Nai tăng mạnh, gây ùn ứ kéo dài từ ngã tư Trần Long (phường Mỹ Xuân, TPHCM) đến gần KCN Gò Dầu (giáp ranh TPHCM – Đồng Nai). Nhiều tài xế cho biết mất khoảng một giờ di chuyển từ biển Vũng Tàu về đến khu vực này và phải nhích từng mét, gần 30 phút vẫn chưa thoát khỏi đoạn kẹt xe.

Lực lượng chức năng phối hợp điều tiết giao thông trên quốc lộ 51

Qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, tình trạng ùn ứ kéo dài hàng cây số xảy ra tại khu vực ngã ba Nhơn Trạch, các phương tiện di chuyển rất chậm.

Tài xế Trần Nam cho biết, do nhận được thông tin lối vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây hướng về TPHCM tạm đóng nên anh rẽ về hướng Nhơn Trạch để đi tuyến Vành đai 3. Tuy nhiên, lượng xe trên quốc lộ quá đông khiến phương tiện bị kẹt lại khá lâu.

Lối nhập vào cao tốc TPHCM – Long Thành- Dầu Giây hướng về TPHCM bị đóng chiều Mùng 5 Tết

Tại nút giao quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, do làn rẽ cao tốc bị đóng, lực lượng chức năng điều tiết các xe tiếp tục đi trên quốc lộ 51. Lượng xe đông, di chuyển chậm, có thời điểm ùn ứ nhẹ.

Xe cộ trên quốc lộ 51

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp quốc lộ 51 bị ùn ứ, kẹt xe nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

