Người dân Hà Tĩnh vất vả đón xe vào Nam, ra Bắc sau tết

Kết thúc kỳ nghỉ tết, nhiều người dân ở tỉnh Hà Tĩnh vất vả với hành trình quay trở lại các địa phương ở phía Nam, phía Bắc để tiếp tục làm việc, học tập.

Từ sáng đến trưa 21-2 (mùng 5 Tết), phóng viên Báo SGGP ghi nhận có hàng trăm người dân mang hành lý đứng trước một số cửa hàng xăng dầu, quán hàng… bên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh để chờ đón xe khách vào Nam, ra Bắc. Trong đó, nhiều người bồng bế, dắt theo trẻ em. Sau thời gian chờ đợi, nhiều người may mắn đón được xe sớm, song cũng có nhiều người dù chờ đến trưa vẫn chưa có xe.

Trời về trưa, thời tiết nắng nóng, oi bức, cộng với thời gian chờ đợi kéo dài khiến nhiều người mệt mỏi, lo lắng, thương nhất là các em nhỏ. Trên quốc lộ 1A, nhất là hướng Bắc - Nam, mật độ phương tiện lưu thông tăng so với ngày thường.

Đứng chờ xe khách trước một cửa hàng xăng dầu bên quốc lộ 1A, ở phường Nam Hồng Lĩnh, chị Nguyễn Thị Hoa (trú tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sau tết, vợ chồng chị cùng hai người con ra khu vực này để đón xe khách đi vào TPHCM. Dù đã chờ đợi hơn 3 giờ đồng hồ và gọi điện thoại hối thúc nhà xe, nhưng xe vẫn chưa đến.

Theo chị Hoa, cận tết, gia đình đi xe khách từ TPHCM về Hà Tĩnh với giá vé khoảng 1,7-1,8 triệu đồng/người. Tuy nhiên, do không đặt vé khứ hồi sau tết nên khi liên hệ nhà xe, đã hết sạch vé, không còn chỗ trống. Vì vậy, vợ chồng chị phải lên mạng tìm và liên hệ số điện thoại của một nhà xe ở phía Bắc, với giá vé khoảng 1,9 triệu đồng/người để vào TPHCM cho kịp thời gian.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hùng (trú tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, do một số nhà xe tuyến cố định không còn vé nữa nên anh phải tìm số nhà xe khác qua mạng rồi đặt chỗ để đi từ Hà Tĩnh vào tỉnh Đắk Lắk, với giá vé khoảng 1,5 triệu đồng/người. Sáng mùng 5 Tết, dù anh đã đứng chờ đợi đến hơn 11 giờ vẫn chưa thấy xe tới.

Theo anh Hùng, ngày thường đi xe khách Hà Tĩnh - Đắk Lắk khoảng 550.000 đồng/người, cận tết khoảng 1,2 triệu đồng/người, sau tết khoảng 1,5 triệu đồng/người. Ngày tết, giá vé cao, còn phải chịu thêm cảnh chờ đợi xe lâu nên rất mệt, vất vả, lo lắng. Những người không liên hệ đặt trước, phải ra ven quốc lộ 1A đón xe, sẽ khó khăn hơn.

