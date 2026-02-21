Mùa xuân với người lính ra đa canh giữ “mắt thần”

Tết đến, đất liền rộn ràng sắc xuân; ngoài trùng khơi hay nơi núi cao, lính ra đa Trung đoàn 351 vẫn lặng thầm giữ “mắt thần”. Xuân ở trạm trực không chỉ có bánh chưng, đào mai, mà còn là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tình đồng đội, nghĩa tình quân – dân.

Kíp trực ra đa quan sát tại trạm 550 ở đặc khu Lý Sơn

Tại trạm 540, đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), những ngày tết, phòng đón xuân trang trí ấm cúng, khuôn viên đơn vị được chăm chút với những chậu cây, cành hoa mang hương vị đất liền ra đảo.

Cán bộ chiến sĩ Trạm 540 tham gia chương trình hái hoa dân chủ

Đêm giao thừa, cán bộ, chiến sĩ cùng quân và dân trên đảo tham gia chương trình “hái hoa dân chủ”. Tiếng cười, lời chúc đầu năm vang lên rộn ràng, làm vơi đi nỗi nhớ nhà, thắt chặt thêm tình cảm nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Trong ca trực đầu năm, Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Trung Đức (SN 2000), nhân viên ra đa, Trạm 540 vẫn chăm chú quan sát từng tín hiệu trên màn hình hiện sóng. Trung úy Đức chia sẻ, mỗi dịp tết đến, nỗi nhớ gia đình lại đong đầy hơn. "Có những khoảnh khắc cũng chạnh lòng, nhưng để Tổ quốc bình yên, nhà nhà sum vầy, chúng tôi lại thấy rõ trách nhiệm của mình hơn".

Chào cờ đầu năm trên đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị)

Tại trạm 550 ở đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), lễ chào cờ sáng mùng 1 tết diễn ra trang nghiêm. Cán bộ, chiến sĩ hòa cùng người dân trên đảo hát vang Quốc ca dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sau lễ chào cờ là những cái bắt tay, lời chúc đầu năm ấm áp.

Không chỉ nơi đảo xa, trên đỉnh núi Ghếch (tỉnh Gia Lai), những ngày đầu năm mới chìm trong mây mù và cái lạnh vùng cao. Giữa tiết trời se buốt, trạm 555 vẫn đón tết trong không khí đầm ấm. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Thanh Hiếu (SN 1981), nhân viên ra đa của trạm cho biết, càng công tác lâu năm, anh càng thấm thía ý nghĩa của hai chữ “vinh dự, trách nhiệm”, anh em luôn động viên nhau giữ vững tinh thần.

Cán bộ chiến sĩ Trạm 555 cùng nhau gói bánh chưng ngày tết

Tại trạm 3511, phường Phong Quảng (TP Huế), không khí gói bánh chưng rộn ràng. Người rửa lá, người vo gạo, người buộc lạt.

Trong khi đó, ở cơ quan Trung đoàn 351 (TP Đà Nẵng), mùng 1 tết, nhiều hoạt động vui chơi, thể thao được tổ chức sôi nổi. Các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ “cây nhà lá vườn” thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 351 tham gia các hoạt động vui chơi ngày tết

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chính ủy Trung đoàn 351 khẳng định, đối với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351, tết không chỉ là thời khắc sum vầy mà còn là cao điểm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. "Với sự chuẩn bị chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, chúng tôi đón xuân mới trong khí thế quyết tâm cao nhất, dù ở bất cứ vị trí nào, trên đỉnh núi cao hay nơi đảo xa, cán bộ, chiến sĩ đều cảm nhận được không khí xuân ấm áp, tình đồng chí, đồng đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Đại tá Nguyễn Hữu Hùng nói.

XUÂN QUỲNH