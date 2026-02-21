Từ tin báo qua Zalo, CSGT phát hiện xe khách nhồi nhét hành khách

Tiếp nhận phản ánh của người dân gửi qua Zalo, lực lượng chức năng đã xác minh, dừng kiểm tra và xử phạt một xe khách giường nằm chở quá số người quy định khi lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Phát hiện xe khách chở quá số người so với quy định

Ngày 21-2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện vi phạm quy định về chở quá số người.

Theo đó, sau khi nhận thông tin phản ánh của người dân qua kênh Zalo của Cục CSGT, Đội 6 đã tổ chức xác minh và dừng kiểm tra xe khách giường nằm biển số 79H-045.xx đang lưu thông trên tuyến đường Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (qua tỉnh Lâm Đồng).

Qua kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe có 30 hành khách, trong khi phương tiện này chỉ được phép chở tối đa 24 người. Như vậy, xe đã chở vượt 6 người so với quy định.

Lập biên bản xử lý tài xế "nhồi nhét" khách trên xe khách giường nằm

Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là N.X.H (sinh năm 1972, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Với hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách chạy tuyến có cự ly trên 300km chở quá số người quy định, tài xế bị xử phạt 9 triệu đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, chủ phương tiện bị xử phạt 36 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm. Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ xe là 45 triệu đồng.

NGUYỄN TIẾN