Nam bộ sắp có mưa trái mùa, sau đó nắng nóng diện rộng

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, trong những ngày tới, Nam bộ tiếp tục nắng đến nắng nóng cục bộ (cường độ nhẹ). Đến cuối tháng 2 có thể xuất hiện mưa trái mùa cục bộ.

Sang tháng 3-2016, Nam bộ có thể tăng nhiệt. Ảnh minh họa

Sáng 21-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, trong các ngày 21 và 22-2, khu vực Nam bộ tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết nắng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-35 độ C, riêng miền Đông Nam bộ có nơi nắng nóng cục bộ trên 35 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, nắng nóng tại Nam bộ trong giai đoạn này là hình thế đặc trưng của mùa khô. Trong vài ngày tới, nền nhiệt cao còn duy trì, khả năng chưa xuất hiện mưa diện rộng. Trạng thái nắng nhiều, độ ẩm thấp vào ban ngày tiếp tục chi phối thời tiết của khu vực này ít nhất đến khoảng cuối tháng 2.

Dự báo xu thế thời tiết xa hơn, các chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định, giai đoạn chuyển mùa từ cuối tháng 2 sang tháng 3 có thể xuất hiện các nhiễu động gây mưa rào và dông trái mùa tại Nam bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, mưa chủ yếu xảy ra ở diện cục bộ, tập trung vào chiều tối, thời gian ngắn.

Sang tháng 3, Nam bộ sẽ có nắng nóng với cường độ mạnh hơn hiện tại. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, trong tháng 3-2015, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở Đông Nam bộ. Từ tháng 4, nắng nóng mở rộng ra cao nguyên Trung bộ, Tây Bắc bộ, Thanh Hóa - Huế và đến nửa cuối tháng 4-2026 xuất hiện diện rộng tại Bắc bộ và Trung bộ.

Dự báo cụ thể hơn, các chuyên gia thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến ngày 10-3, có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng tại Hà Tĩnh - Huế và duyên hải Nam Trung bộ. Trong khi nắng nóng cục bộ có thể xảy ra tại miền Đông Nam bộ nhưng xen kẽ các trận mưa trái mùa.

PHÚC HẬU