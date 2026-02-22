Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM

Nội dung công điện nêu rõ, tai nạn giao thông trong dịp nghỉ tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ tết năm 2025 (giảm 29,5% về số vụ; giảm 66 người chết, tương đương 24%; giảm 120 người bị thương, tương đương 33,8%).

Để tiếp tục bảo đảm trật tự và giữ gìn an toàn phục vụ nhân dân đi lại trong ngày cuối của kỳ nghỉ tết và mùa lễ hội xuân năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách; tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường... đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ trong hoạt động giao thông vận tải…

Bộ Công an cùng Bộ Xây dựng, UBND các địa phương và đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông hợp lý theo hướng điều tiết bớt số làn của chiều đường có mật độ thấp cho chiều đường có lưu lượng cao, nhất là tại các trạm thu phí, tuyến cao tốc, nút giao thông kết nối cửa ngõ đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM, không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào trung tâm Hà Nội và TPHCM.

Bộ Xây dựng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, có giải pháp ngăn chặn và đặc biệt xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định; kiểm soát chặt các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo, hoạt động du lịch trên đường thủy nội địa, vận tải khách ngang sông, dọc tuyến đường thủy nội địa…

Bộ Xây dựng chỉ đạo các lực lượng chức năng nghiêm túc rút kinh nghiệm khi để xảy ra tình trạng xe ô tô chở quá số người quy định trong thời gian qua (một số trường hợp vi phạm đã được công an phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định).

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực tiếp chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, có giải pháp xử lý ngay sự cố phát sinh, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn...

LÂM NGUYÊN