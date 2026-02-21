Xã hội

Cứu 10 người bị sóng cuốn khi tắm biển Nha Trang

Sáng 21-2, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trong ngày 20-2, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 10 trường hợp bị sóng lớn cuốn ra xa bờ khi tắm biển, trong đó có du khách nước ngoài.

Ngoài các trường hợp được cứu sống, lực lượng cứu hộ còn phát hiện và đưa vào bờ một thi thể nam giới là người nước ngoài trôi dạt trên vùng biển Nha Trang. Công an phường Nha Trang đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh lai lịch và nguyên nhân.

dasua-.jpg
Biển Nha Trang động mạnh, sóng lớn trong dịp tết. Ảnh: HIẾU GIANG

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, biển Nha Trang động mạnh, sóng lớn. Dù lực lượng cứu hộ đã cắm biển cảnh báo, bố trí ứng trực 100% quân số và trực tiếp nhắc nhở nhưng vẫn còn du khách bất chấp nguy hiểm xuống tắm biển.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển khi sóng lớn, biển động mạnh hoặc xuất hiện dòng RIP (dòng chảy ngược cục bộ từ bờ ra biển); chấp hành nghiêm biển cảnh báo, cờ hiệu nguy hiểm và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ; khi phát hiện người gặp nạn trên biển, nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng hoặc các điểm cứu hộ gần nhất.

HIẾU GIANG

