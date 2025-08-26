Chưa hết hạn nhập học đã “xé rào” xét tuyển bổ sung

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, từ ngày 1-9 đến tháng 12-2025, các trường đại học chưa tuyển đủ chỉ tiêu sẽ xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường đã nhận hồ sơ xét tuyển, thậm chí kết thúc trước 31-8 khiến tình hình tuyển sinh thêm phần rối loạn.

Thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Ngày 23-8, Trường ĐH Công Thương TPHCM đã đăng thông tin xét tuyển bổ sung hai ngành Công nghệ chế biến thủy sản và Công nghệ vật liệu với mức điểm xét tuyển bằng điểm chuẩn đợt 1. Ngoài ra, trường còn xét tuyển bổ sung ngành Quản trị kinh doanh (chương trình Liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan). Đây là những ngành khó tuyển của trường trong nhiều năm qua. Trường kết thúc nhận hồ sơ đến ngày 20-9. Tuy nhiên, trường không hề thông tin về chỉ tiêu xét bổ sung cụ thể cho từng ngành.

Trường ĐH Công thương TPHCM đăng thông tin xét tuyển bổ sung từ ngày 23-8. Ảnh: THANH HÙNG

Ngày 25-8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thông báo xét tuyển bổ sung các chương trình đào tạo đại học chính quy từ ngày 25-8. Mức điểm xét tuyển bổ sung tương đương với mức điểm chuẩn của đợt 1. Trường xét tuyển bổ sung 3 phương thức gồm: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ THPT và kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của ĐHQG TPHCM và của ĐHQG Hà Nội. Trường xét tuyển bổ sung cho tất cả các ngành nhưng không thông tin cụ thể về chỉ tiêu. Ngành Răng Hàm Mặt có mức điểm chuẩn trúng tuyển là 20.5 điểm theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ, 600 điểm phương thức xét tuyển kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, 75 điểm theo phương thức xét tuyển kết quả bài thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội.

Ngày 22-8, cùng với công bố điểm chuẩn, Trường ĐH Công nghệ TPHCM và Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM cũng thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến ngày 10-9 cho tất cả các ngành. Điểm xét tuyển bằng với điểm chuẩn đợt 1.

Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM xét tuyển bổ sung 23 ngành, nhận hồ sơ đến ngày 31-8. Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng cũng xét tuyển bổ sung cho 38 ngành đào tạo đến ngày 31-8.

Trong khi đó, Học viện Hàng không Việt Nam thông báo xét tuyển bổ sung đến 470 chỉ tiêu cho 8 ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT từ 18 - 20. Đáng chú ý là trường nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 28-8. Nếu còn chỉ tiêu trường sẽ thông báo xét tuyển sau.

Ở khu vực miền Trung và miền Bắc, một số trường ĐH cũng đã thông báo xét tuyển bổ sung. Trong đó Trường Quốc tế (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo tuyển sinh bổ sung 300 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo. Điểm sàn xét tuyển từ 19,5 - 20 cho điểm thi tốt nghiệp THPT. Trường ĐH Việt Nhật (ĐH Quốc gia Hà Nội) xét tuyển bổ sung khoảng 300 chỉ tiêu và kết thúc nhận hồ sơ đợt 1 vào ngày 26-8. Dự kiến có 4 đợt xét tuyển bổ sung.

Một thí sinh đạt 25,50 điểm, dư điểm chuẩn vào ngành Tài chính ngân hàng của Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nhưng tra cứu trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT sáng ngày 26-8 vẫn thông báo trượt. Ảnh: THANH HÙNG

Theo phản ánh của nhiều thí sinh, trong hai ngày 25 và 26-8, thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển trên Cổng tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT không được ổn định, lúc vào được, lúc không vào được. Một số thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển nhưng nhiều nguyện vọng không hiển thị đậu hay trượt khiến thí sinh không biết kết quả như thế nào. Trong khi đó, nhiều thí sinh bị treo dữ liệu, không đậu trường A nhưng dư điểm đậu trường B vẫn bị đánh trượt.

THANH HÙNG