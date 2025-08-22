Điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TPHCM cao nhất 24,5 điểm

Trường ĐH Công thương TPHCM vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025 theo các phương thức: xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường ĐH Công thương TPHCM

Theo đó, phương thức thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17 – 24,5 điểm. Điểm chuẩn năm nay nhìn chung giữ ở mức ổn định, có tăng nhưng không nhiều so với năm trước.

Đối với các ngành thuộc khối kinh tế – thương mại như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử… điểm chuẩn trên 23 điểm, riêng ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất với 24,5 điểm. Do xét tuyển chủ yếu tổ hợp D01 (Toán – Ngữ văn – tiếng Anh) nên mức điểm năm nay được điều chỉnh linh hoạt, mềm hơn so với năm trước, qua đó mở rộng thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Các ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật, Luật kinh tế và Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn dưới 23 điểm.

Đối với các ngành Kỹ thuật – Công nghệ như Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ may, Công nghệ sinh học… điểm dao động từ 18,5 – 23 điểm, điểm chuẩn có biến động nhưng không lớn lắm.

Với phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12), điểm chuẩn từ 20,33 – 26,5 điểm.

Theo đó, những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Những ngành có điểm chuẩn từ 22 đến dưới 25 điểm như: Khoa học chế biến món ăn, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kế toán, Công nghệ tài chính, Quản trị kinh doanh thực phẩm, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin, Quản trị kinh doanh.

Các ngành còn lại điểm chuẩn từ 20,33 đến dưới 22 điểm.

Phương thức xét điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn từ 607 – 800 điểm. Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing, Logistics có điểm cao nhất là 800 điểm. Trong đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất.

Các ngành khác có điểm chuẩn tương đối cao như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…

Phương thức xét điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM điểm chuẩn từ 20,25 – 26,25 điểm. Những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm thi TN THPT

Điểm học bạ

Điểm ĐGNL ĐHQG-HCM

Điểm ĐGNL chuyên biệt ĐHSP-HCM

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

23.75

25.6

764

25.35

2

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

24

25.9

776

25.65

3

7340101

Quản trị kinh doanh

23

24.8

732

24.5

4

7340115

Marketing

24.25

26.2

788

25.95

5

7340120

Kinh doanh quốc tế

23.5

25.3

752

25.05

6

7340122

Thương mại điện tử

23.75

25.6

764

25.35

7

7340123

Kinh doanh thời trang và Dệt may

18.5

20.83

617

20.63

8

7340129

Quản trị kinh doanh thực phẩm

20.5

22.5

650

22.06

9

7340201

Tài chính ngân hàng

23.5

25.3

752

25.05

10

7340205

Công nghệ tài chính

22.25

24.2

708

23.75

11

7340301

Kế toán

22.5

24.4

716

24

12

7380101

Luật

24.25

26.2

788

25.95

13

7380107

Luật kinh tế

24

25.9

776

25.65

14

7420201

Công nghệ sinh học

18.5

20.83

617

20.63

15

7460108

Khoa học dữ liệu

22

24

700

23.5

16

7480201

Công nghệ thông tin

23.25

25

740

24.75

17

7480202

An toàn thông tin

22

24

700

23.5

18

7510202

Công nghệ chế tạo máy

21.25

23.25

670

22.75

19

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

22

24

700

23.5

20

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

21.5

23.5

680

23

21

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

22.25

24.2

708

23.75

22

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

18

20.67

613

20.5

23

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

17

20.33

607

20.25

24

7510605

Logistic và quản lý chuỗi cung ứng

24.5

26.5

800

26.25

25

7520115

Kỹ thuật Nhiệt

20

22

640

21.63

26

7540101

Công nghệ thực phẩm

23

24.8

732

24.5

27

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

17

20.33

607

20.25

28

7540106

Đảm bảo chất lượng & ATTP

18

20.67

613

20.5

29

7540204

Công nghệ dệt, may

17

20.33

607

20.25

30

7810101

Du lịch

24

25.9

776

25.65

31

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

24

25.9

776

25.65

32

7810201

Quản trị khách sạn

23.5

25.3

752

25.05

33

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

23.5

25.3

752

25.05

34

7819009

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

19

21

620

20.75

35

7819010

Khoa học chế biến món ăn

21

23

660

22.5

36

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

17

20.33

607

20.25

37

7510402

Công nghệ vật liệu

17

20.33

607

20.25

38

LK7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết

Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU).

20

22

39

LK7340101

Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU).

16

20



Sau khi trúng tuyển, thí sinh cần hoàn tất thủ tục nhập học vào trường như sau: xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8; nhập học tại địa chỉ website: https://nhaphoc.huit.edu.vn để thực hiện nộp lệ phí nhập học trực tuyến (online) theo hướng dẫn.

THANH HÙNG