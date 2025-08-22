Điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TPHCM cao nhất 24,5 điểm

Theo đó, phương thức thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17 – 24,5 điểm. Điểm chuẩn năm nay nhìn chung giữ ở mức ổn định, có tăng nhưng không nhiều so với năm trước.
Đối với các ngành thuộc khối kinh tế – thương mại như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử… điểm chuẩn trên 23 điểm, riêng ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất với 24,5 điểm. Do xét tuyển chủ yếu tổ hợp D01 (Toán – Ngữ văn – tiếng Anh) nên mức điểm năm nay được điều chỉnh linh hoạt, mềm hơn so với năm trước, qua đó mở rộng thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.
Các ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật, Luật kinh tế và Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn dưới 23 điểm.
Đối với các ngành Kỹ thuật – Công nghệ như Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ may, Công nghệ sinh học… điểm dao động từ 18,5 – 23 điểm, điểm chuẩn có biến động nhưng không lớn lắm.
Với phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12), điểm chuẩn từ 20,33 – 26,5 điểm.
Theo đó, những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Những ngành có điểm chuẩn từ 22 đến dưới 25 điểm như: Khoa học chế biến món ăn, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kế toán, Công nghệ tài chính, Quản trị kinh doanh thực phẩm, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin, Quản trị kinh doanh.
Các ngành còn lại điểm chuẩn từ 20,33 đến dưới 22 điểm.
Phương thức xét điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn từ 607 – 800 điểm. Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing, Logistics có điểm cao nhất là 800 điểm. Trong đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất.
Các ngành khác có điểm chuẩn tương đối cao như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…
Phương thức xét điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM điểm chuẩn từ 20,25 – 26,25 điểm. Những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.
| STT
| Mã ngành
| Tên ngành
| Điểm thi TN THPT
| Điểm học bạ
| Điểm ĐGNL ĐHQG-HCM
| Điểm ĐGNL chuyên biệt ĐHSP-HCM
| 1
| 7220201
| Ngôn ngữ Anh
| 23.75
| 25.6
| 764
| 25.35
| 2
| 7220204
| Ngôn ngữ Trung Quốc
| 24
| 25.9
| 776
| 25.65
| 3
| 7340101
| Quản trị kinh doanh
| 23
| 24.8
| 732
| 24.5
| 4
| 7340115
| Marketing
| 24.25
| 26.2
| 788
| 25.95
| 5
| 7340120
| Kinh doanh quốc tế
| 23.5
| 25.3
| 752
| 25.05
| 6
| 7340122
| Thương mại điện tử
| 23.75
| 25.6
| 764
| 25.35
| 7
| 7340123
| Kinh doanh thời trang và Dệt may
| 18.5
| 20.83
| 617
| 20.63
| 8
| 7340129
| Quản trị kinh doanh thực phẩm
| 20.5
| 22.5
| 650
| 22.06
| 9
| 7340201
| Tài chính ngân hàng
| 23.5
| 25.3
| 752
| 25.05
| 10
| 7340205
| Công nghệ tài chính
| 22.25
| 24.2
| 708
| 23.75
| 11
| 7340301
| Kế toán
| 22.5
| 24.4
| 716
| 24
| 12
| 7380101
| Luật
| 24.25
| 26.2
| 788
| 25.95
| 13
| 7380107
| Luật kinh tế
| 24
| 25.9
| 776
| 25.65
| 14
| 7420201
| Công nghệ sinh học
| 18.5
| 20.83
| 617
| 20.63
| 15
| 7460108
| Khoa học dữ liệu
| 22
| 24
| 700
| 23.5
| 16
| 7480201
| Công nghệ thông tin
| 23.25
| 25
| 740
| 24.75
| 17
| 7480202
| An toàn thông tin
| 22
| 24
| 700
| 23.5
| 18
| 7510202
| Công nghệ chế tạo máy
| 21.25
| 23.25
| 670
| 22.75
| 19
| 7510203
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
| 22
| 24
| 700
| 23.5
| 20
| 7510301
| Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
| 21.5
| 23.5
| 680
| 23
| 21
| 7510303
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
| 22.25
| 24.2
| 708
| 23.75
| 22
| 7510401
| Công nghệ kỹ thuật hóa học
| 18
| 20.67
| 613
| 20.5
| 23
| 7510406
| Công nghệ kỹ thuật môi trường
| 17
| 20.33
| 607
| 20.25
| 24
| 7510605
| Logistic và quản lý chuỗi cung ứng
| 24.5
| 26.5
| 800
| 26.25
| 25
| 7520115
| Kỹ thuật Nhiệt
| 20
| 22
| 640
| 21.63
| 26
| 7540101
| Công nghệ thực phẩm
| 23
| 24.8
| 732
| 24.5
| 27
| 7540105
| Công nghệ chế biến thủy sản
| 17
| 20.33
| 607
| 20.25
| 28
| 7540106
| Đảm bảo chất lượng & ATTP
| 18
| 20.67
| 613
| 20.5
| 29
| 7540204
| Công nghệ dệt, may
| 17
| 20.33
| 607
| 20.25
| 30
| 7810101
| Du lịch
| 24
| 25.9
| 776
| 25.65
| 31
| 7810103
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
| 24
| 25.9
| 776
| 25.65
| 32
| 7810201
| Quản trị khách sạn
| 23.5
| 25.3
| 752
| 25.05
| 33
| 7810202
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
| 23.5
| 25.3
| 752
| 25.05
| 34
| 7819009
| Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
| 19
| 21
| 620
| 20.75
| 35
| 7819010
| Khoa học chế biến món ăn
| 21
| 23
| 660
| 22.5
| 36
| 7850101
| Quản lý tài nguyên và môi trường
| 17
| 20.33
| 607
| 20.25
| 37
| 7510402
| Công nghệ vật liệu
| 17
| 20.33
| 607
| 20.25
| 38
| LK7220204
| Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết
Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU).
| 20
| 22
| 39
| LK7340101
| Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU).
| 16
| 20
Sau khi trúng tuyển, thí sinh cần hoàn tất thủ tục nhập học vào trường như sau: xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8; nhập học tại địa chỉ website: https://nhaphoc.huit.edu.vn để thực hiện nộp lệ phí nhập học trực tuyến (online) theo hướng dẫn.