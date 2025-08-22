Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Công thương TPHCM cao nhất 24,5 điểm

Trường ĐH Công thương TPHCM vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2025 theo các phương thức: xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ THPT, điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM, điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Trường ĐH Công thương TPHCM

Theo đó, phương thức thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17 – 24,5 điểm. Điểm chuẩn năm nay nhìn chung giữ ở mức ổn định, có tăng nhưng không nhiều so với năm trước.

Đối với các ngành thuộc khối kinh tế – thương mại như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử… điểm chuẩn trên 23 điểm, riêng ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có mức điểm cao nhất với 24,5 điểm. Do xét tuyển chủ yếu tổ hợp D01 (Toán – Ngữ văn – tiếng Anh) nên mức điểm năm nay được điều chỉnh linh hoạt, mềm hơn so với năm trước, qua đó mở rộng thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh.

Các ngành Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật, Luật kinh tế và Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn dưới 23 điểm.

Đối với các ngành Kỹ thuật – Công nghệ như Công nghệ thực phẩm, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ may, Công nghệ sinh học… điểm dao động từ 18,5 – 23 điểm, điểm chuẩn có biến động nhưng không lớn lắm.

Với phương thức xét học bạ THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12), điểm chuẩn từ 20,33 – 26,5 điểm.

Theo đó, những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ thông tin, Du lịch, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Những ngành có điểm chuẩn từ 22 đến dưới 25 điểm như: Khoa học chế biến món ăn, Công nghệ thực phẩm, Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy, Kế toán, Công nghệ tài chính, Quản trị kinh doanh thực phẩm, Khoa học dữ liệu, An toàn thông tin, Quản trị kinh doanh.

Các ngành còn lại điểm chuẩn từ 20,33 đến dưới 22 điểm.

Phương thức xét điểm thi ĐGNL ĐHQG TPHCM, điểm chuẩn từ 607 – 800 điểm. Nhóm ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing, Logistics có điểm cao nhất là 800 điểm. Trong đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất.

Các ngành khác có điểm chuẩn tương đối cao như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Công nghệ thông tin, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành…

Phương thức xét điểm thi ĐGNL chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM điểm chuẩn từ 20,25 – 26,25 điểm. Những ngành có điểm chuẩn trên 25 như: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính ngân hàng, Luật, Luật kinh tế, Du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

STT
 Mã ngành
 Tên ngành
 Điểm thi TN THPT
 Điểm học bạ
 Điểm ĐGNL ĐHQG-HCM
 Điểm ĐGNL chuyên biệt ĐHSP-HCM
1
 7220201
 Ngôn ngữ Anh
 23.75
 25.6
 764
 25.35
2
 7220204
 Ngôn ngữ Trung Quốc
 24
 25.9
 776
 25.65
3
 7340101
 Quản trị kinh doanh
 23
 24.8
 732
 24.5
4
 7340115
 Marketing
 24.25
 26.2
 788
 25.95
5
 7340120
 Kinh doanh quốc tế
 23.5
 25.3
 752
 25.05
6
 7340122
 Thương mại điện tử
 23.75
 25.6
 764
 25.35
7
 7340123
 Kinh doanh thời trang và Dệt may
 18.5
 20.83
 617
 20.63
8
 7340129
 Quản trị kinh doanh thực phẩm
 20.5
 22.5
 650
 22.06
9
 7340201
 Tài chính ngân hàng
 23.5
 25.3
 752
 25.05
10
 7340205
 Công nghệ tài chính
 22.25
 24.2
 708
 23.75
11
 7340301
 Kế toán
 22.5
 24.4
 716
 24
12
 7380101
 Luật
 24.25
 26.2
 788
 25.95
13
 7380107
 Luật kinh tế
 24
 25.9
 776
 25.65
14
 7420201
 Công nghệ sinh học
 18.5
 20.83
 617
 20.63
15
 7460108
 Khoa học dữ liệu
 22
 24
 700
 23.5
16
 7480201
 Công nghệ thông tin
 23.25
 25
 740
 24.75
17
 7480202
 An toàn thông tin
 22
 24
 700
 23.5
18
 7510202
 Công nghệ chế tạo máy
 21.25
 23.25
 670
 22.75
19
 7510203
 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 22
 24
 700
 23.5
20
 7510301
 Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử
 21.5
 23.5
 680
 23
21
 7510303
 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 22.25
 24.2
 708
 23.75
22
 7510401
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
 18
 20.67
 613
 20.5
23
 7510406
 Công nghệ kỹ thuật môi trường
 17
 20.33
 607
 20.25
24
 7510605
 Logistic và quản lý chuỗi cung ứng
 24.5
 26.5
 800
 26.25
25
 7520115
 Kỹ thuật Nhiệt
 20
 22
 640
 21.63
26
 7540101
 Công nghệ thực phẩm
 23
 24.8
 732
 24.5
27
 7540105
 Công nghệ chế biến thủy sản
 17
 20.33
 607
 20.25
28
 7540106
 Đảm bảo chất lượng & ATTP
 18
 20.67
 613
 20.5
29
 7540204
 Công nghệ dệt, may
 17
 20.33
 607
 20.25
30
 7810101
 Du lịch
 24
 25.9
 776
 25.65
31
 7810103
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 24
 25.9
 776
 25.65
32
 7810201
 Quản trị khách sạn
 23.5
 25.3
 752
 25.05
33
 7810202
 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 23.5
 25.3
 752
 25.05
34
 7819009
 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
 19
 21
 620
 20.75
35
 7819010
 Khoa học chế biến món ăn
 21
 23
 660
 22.5
36
 7850101
 Quản lý tài nguyên và môi trường
 17
 20.33
 607
 20.25
37
 7510402
 Công nghệ vật liệu
 17
 20.33
 607
 20.25
38
 LK7220204
 Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình liên kết
Đại học Ludong, Trung Quốc (LDU).
 20
 22
39
 LK7340101
 Quản trị kinh doanh - Chương trình liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan (SIU).
 16
 20

Sau khi trúng tuyển, thí sinh cần hoàn tất thủ tục nhập học vào trường như sau: xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8; nhập học tại địa chỉ website: https://nhaphoc.huit.edu.vn để thực hiện nộp lệ phí nhập học trực tuyến (online) theo hướng dẫn.

THANH HÙNG

