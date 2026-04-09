Chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ Youtuber Đinh Thị Lan

Dự kiến, ngày 15-4 TAND TPHCM sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do có kháng cáo của bị cáo.

Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 16-1, TAND khu vực 7 - TPHCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù giam về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo nội dung vụ án, trong năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan là người sở hữu và sử dụng tài khoản YouTube tên Lan Đinh, tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng.

Các video này có nội dung sai sự thật, đã xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định của pháp luật.

Hành vi của bị can Đinh Thị Lan được xác định vi phạm khoản 3 Điều 16; khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Cấp sơ thẩm cũng ghi nhận cho bị cáo Đinh Thị Lan một số tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Do bị cáo thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội nên cấp sơ thẩm không áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo đối với bị cáo Lan.

CẨM NƯƠNG