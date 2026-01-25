Chung tay "khoác áo mới" cho khu dân cư

Ngày 25-1, phường Phú An (TPHCM) ra quân thực hiện Công trình Dân vận phối hợp dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa, chỉnh trang công viên và lập lại trật tự đô thị.

Công trình Dân vận phối hợp lần thứ I - năm 2026 là hoạt động chính trị – xã hội thiết thực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân trong xây dựng đô thị văn minh, xanh – sạch – đẹp, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phường Phú An tổ chức lễ ra quân thực hiện công trình dân vận năm 2026

Theo đó, phường Phú An tập trung triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: ra quân vệ sinh môi trường, phát cỏ, nạo vét hệ thống máng thoát nước dọc tuyến đường ĐH609.

Lãnh đạo, cán bộ phường Phú An dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trong khu dân cư

Cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân phường Phú An thực hiện trồng hoa, cây xanh và xây dựng Công trình “Tuyến đường muôn sắc hoa” làm tuyến đường điểm của phường. Chỉnh trang khu vực công viên khu phố Phú Thuận, phối hợp lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Dịp này, phường Phú An trao quà đến trẻ em, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn



Theo ông Phan Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú An, Công trình Dân vận phối hợp không chỉ là hoạt động trồng hoa, làm sạch đường phố, mà còn là thông điệp thể hiện trách nhiệm và cam kết của cả hệ thống chính trị và người dân đối với môi trường sống, cộng đồng và tương lai của thế hệ trẻ.

Dịp này, lãnh đạo phường Phú An đã trao 110 phần quà đến hộ dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 55 triệu đồng.

TÂM TRANG