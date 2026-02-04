Phường An Khánh: Cải tạo 12 khu đất trống thành công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng

Những ngày này, phường An Khánh (TPHCM) đang tất bật hoàn thiện 12 khu đất trống trên địa bàn, cải tạo thành các điểm sinh hoạt cộng đồng đa năng.

Thời gian qua, các khu đất này chưa được được sử dụng, dẫn đến lãng phí. Vì vậy phường An Khánh đã kêu gọi các doanh nghiệp chung tay xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Lãnh đạo phường An Khánh khảo sát công trình xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng tại khu phố 1

Tại khu phố 1, hiện có một khu đất rộng hơn 900m². Theo KTS Nguyễn Thu Phong, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, người hỗ trợ địa phương trong khâu thiết kế cho biết, với diện tích lý tưởng hơn 900m², nơi đây sẽ cải tạo nơi sinh hoạt cộng đồng rộng 120m² theo thiết kế mở, tích hợp thư viện nhỏ và phòng họp.

Phía ngoài sân sẽ bố trí hai sân cầu lông hoặc bóng chuyền, bao quanh hàng rào là hệ thống cây xanh. Cách bố trí này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn chừa ra những khoảng không gian để khu phố có thể tiếp tục đầu tư các hạng mục khác, tùy theo nhu cầu thực tế.

Phối cảnh khu đất trống khu phố 1 sau khi được cải tạo với nhiều hạng mục phục vụ người dân

Đây là một trong 12 khu đất ở phường An Khánh được cải tạo trong đợt này. Tại khu phố 5, còn có khu đất rộng gần 1.400 m2 đang được dọn dẹp để trồng cây xanh, trồng hoa, cải tạo lại một số hạng mục để bà con sinh hoạt.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng khu phố 5 chia sẻ, khu phố có hơn 400 hộ dân nhưng chưa có điểm sinh hoạt chung. Khi biết địa phương có chủ trương cải tạo khu đất này thành vườn hoa, điểm sinh hoạt cộng đồng, bà con đều rất mừng. Bà Nguyễn Thị Thơ, một cư dân sống cạnh khu đất cũng không giấu được niềm vui khi sắp tới các cháu nhỏ có chỗ vui chơi, người già có nơi tập thể dục.

"Việc cải tạo 12 khu đất trống thành các điểm sinh hoạt cộng đồng đa năng là chủ trương của phường, được thực hiện trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM. Bên cạnh đó, việc tăng mảng xanh, hoàn thành hệ thống các điểm sinh hoạt cộng đồng là một trong những công trình trọng điểm mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Do đó, việc phường cải tạo 12 khu đất trống nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội của phường", Bí thư Đảng ủy phường An Khánh Hoàng Tùng cho biết.

Khu đất công viên bến thủy Thảo Điền thuộc khu phố 18, rộng 2.120m2 sẽ được cải tạo với nhiều hạng mục phục vụ người dân

Theo đồng chí Hoàng Tùng, Bí thư phường An Khánh: Qua rà soát, địa phương nhận thấy nhiều khu đất công nằm đan xen trong khu dân cư hoặc các công trình cũ, như: trạm y tế, nhà trẻ không còn sử dụng đang gây lãng phí. Phường đã chủ động đề xuất chuyển đổi các khu vực này thành không gian sinh hoạt chung, bao gồm nhà cộng đồng, công viên cây xanh và khu tập thể dục thể thao.

"Với phương châm nhân dân và doanh nghiệp đồng hành cùng chính quyền, toàn bộ 12 công trình đang triển khai đều thực hiện theo hình thức xã hội hóa, nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng rất cao từ phía người dân”, đồng chí Hoàng Tùng chia sẻ.

Phường An Khánh dự kiến hoàn thành các công trình cải tạo, xây dựng các khu đất trống thành công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng, đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026. Sau khi hoàn thành, toàn bộ các không gian xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng sẽ giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phối hợp cùng ban điều hành khu phố quản lý, vận hành.

12 khu đất được cải tạo thành công viên, điểm sinh hoạt cộng đồng: 1. Khu sinh hoạt cộng đồng khu phố 1, rộng 960m2. 2. Vườn hoa Hội phụ nữ (Đường số 9), khu phố 5, rộng gần 1.400m2. 3. Công viên Đường số 4 - Làng Báo chí (Hội quán Thanh niên), khu phố 11, rộng 230m2. 4. Công viên Đường số 5 - Làng Báo chí, khu phố 11, rộng 700m2. 5. Công viên bến thủy Thảo Điền, khu phố 18, rộng 2.120m2. 6. Sân sinh hoạt Khu dân cư Bộ Công An, khu phố 23, rộng 77 m2. 7. Sân sinh hoạt Khu dân cư Caric, khu phố 24, rộng 1.032m2. 8. Khu đất tiếp nhận từ dự án Thạnh Phú, khu phố 27, rộng gần 202m2. 9. Sân sinh hoạt trụ sở Ban điều hành khu phố 28, rộng 122m2. 10. Sân sinh hoạt đường D4 Lương Định Của, khu phố 28, rộng hơn 832m2. 11. Khu đất đường tạm số 8 (khu đất dôi dư sau khi thu hồi đất), khu phố 30, rộng gần 190m2. 12. Vườn hoa, đường Dương Lâm - khu tái định cư 17,3 ha, khu phố 33.

THU HƯỜNG