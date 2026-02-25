Phường Vũng Tàu: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026

Sáng 25-2 (mùng 9 Tết Bính Ngọ), Ủy ban MTTQ phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026. Tại lễ phát động, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đã trao tặng 5.000 cây xanh.

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào trồng cây gây rừng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ hơn 66 năm trước.

Phường Vũng Tàu tiếp nhận 5.000 cây xanh từ Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM trao tặng. Ảnh: QUANG VŨ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết, Vũng Tàu là đô thị biển, có vai trò quan trọng về phát triển du lịch và dịch vụ. Vì vậy, phường chú trọng việc trồng cây xanh để xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và giữ gìn hình ảnh phường hiện đại, văn minh, thân thiện.

Do đó, phường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, để mỗi cây trồng sẽ tăng mảng xanh đô thị, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dịp này, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM tặng 5.000 cây xanh, Công ty Cổ phần LDT tặng 10 cây sưa trưởng thành cho phường, góp phần làm phong phú hệ thống cây xanh đô thị Vũng Tàu.

Sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia hoạt động trồng cây tại khuôn viên Công viên Thống Nhất.

QUANG VŨ