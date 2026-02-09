Phường Bình Trưng: Khánh thành công viên Nguyễn Tư Nghiêm

Sau hơn một tháng thi công, công viên Nguyễn Tư Nghiêm (phường Bình Trưng, TPHCM) đã được cải tạo khang trang, kịp phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sáng 9-2, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 công trình cải tạo công viên Nguyễn Tư Nghiêm, đồng thời đưa vào hoạt động Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngoài trời, tạo thêm điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp cho người dân địa phương.

Công trình được thực hiện trên khu đất số 27 Nguyễn Tư Nghiêm với diện tích khoảng 5.500m², trước đây là khu vực có nhiều nhà tạm, sân bê tông cũ, thường xuyên phát sinh rác thải, cỏ dại và các vấn đề an ninh trật tự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch UBND phường Bình Trưng cho biết, việc cải tạo công viên được triển khai nhằm thực hiện chủ trương khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng cường mảng xanh đô thị, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Công trình thực hiện giai đoạn 1 có tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Chủ tịch UBND phường Bình Trưng, phát biểu tại lễ khánh thành

Trong giai đoạn đầu, nhiều hạng mục đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng như sân khấu ngoài trời, sân tập dưỡng sinh, sân cầu lông, khu vui chơi thiếu nhi với sân cát và cầu trượt, khu ván trượt – patin, đường chạy xe đạp và đi bộ quanh công viên, cùng vườn ươm hoa giấy. Một số hạng mục khác như sân pickleball, sân bóng chuyền và sân bóng đá mini đang tiếp tục được thi công, dự kiến hoàn thành trong thời gian tới.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngoài trời, tạo điểm nhấn cho công viên Nguyễn Tư nghiêm

Đặc biệt, công viên còn tích hợp Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngoài trời – mô hình sáng kiến cấp thành phố năm 2023, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và tạo điểm sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa.

