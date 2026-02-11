Dịch vụ vệ sinh công nghiệp chạy đua với Tết

Gần Tết, dịch vụ vệ sinh công nghiệp cũng đắt khách hơn với ngày thường. Từ người giúp việc cho đến các công ty dọn dẹp vệ sinh chuyên nghiệp hầu như đều kín lịch đến 29 Tết.

Nhu cầu tăng cao

Ngày 24 tháng Chạp, ngay từ sáng sớm, 8 chị em mặc đồng phục “Vệ sinh công nghiệp Hoàn Hảo” đã có mặt tại một ngôi nhà trên đường Trần Quốc Toản (phường Rạch Dừa, TPHCM) để bắt đầu công việc dọn dẹp vệ sinh. Với diện tích nhà hơn 100m2 gồm 2 lầu và 1 trệt, các chị chia nhau người lau chùi nhà cửa, tủ bàn, người giặt sofa, người cọ rửa nhà bếp, nhà vệ sinh… từ sáng đến tối mịt mới xong việc.

Nhân viên Công ty CP Nhà sạch Vũng Tàu vận chuyển đồ cho khách về nhà mới. Ảnh: QUANG VŨ

Hiện nay dịch vụ vệ sinh công nghiệp trở thành giải pháp tối ưu với nhiều người. Chị Trần Bích Trân (phường Vũng Tàu, TPHCM) cho biết, do công việc bận rộn nên chị phải thuê công ty vệ sinh công nghiệp tổng vệ sinh nhà cửa để đón Tết. “Họ có thiết bị chuyên dụng, người làm chuyên nghiệp nên nhanh, gọn và sạch sẽ hơn”, chị Trân nói.

Không chỉ nhà dân, các công trình xây dựng cũng gấp rút hoàn thiện để bàn giao nhà cho gia chủ đón Tết. Vì vậy, nhu cầu vệ sinh công trình cũng tăng lên.

Theo chị Lê Thị Thu Yên, trưởng nhóm dịch vụ Vệ sinh công nghiệp Hoàn Hảo (phường Phước Thắng, TPHCM), 2 tháng cuối năm là mùa cao điểm, đắt khách nhất. Trong năm, bình quân mỗi tháng nhóm của chị thực hiện 30-40 công trình thì tháng chạp tăng lên 50-60 công trình. Do đó, nhóm phải tăng ca thêm 2-3 tiếng/ngày, làm cả thứ 7, chủ nhật mới kịp tiến độ bàn giao công trình và hoàn thành nhiều đơn hàng.

Các công việc lau chùi, dọn dẹp tỉ mỉ mất thời gian nên nhiều người đã chọn dịch vụ vệ sinh công nghiệp thay vì tự làm. Ảnh: QUANG VŨ

Với những người lao động nhỏ lẻ, dịp Tết này cũng khá bận rộn vì nhiều gia đình thuê làm vệ sinh nhà cửa. Bà Võ Thị Thừa (phường Vũng Tàu, TPHCM) cho biết, thường ngày bà nhận làm việc nhà theo giờ cho 2-3 gia đình. Những ngày gần Tết, mỗi tuần có hàng chục người gọi, chủ yếu là vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. “Mình tôi kham không nỗi, tôi chỉ nhận làm cho một số nhà quen. Chăm chỉ thì mỗi ngày cũng kiếm được 700-900 ngàn đồng”, bà Thừa nói.

Nhiều công ty kín lịch đến sát Tết

Khu vực phía Đông TPHCM hiện có khá nhiều công ty, tổ, nhóm chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp như: Công ty CP Nhà sạch Vũng Tàu, Công ty TNHH Tân Long Việt, Công ty TNHH TM-DV Công nghiệp Sài Gòn - Vũng Tàu, Công ty TNHH TM-DV Phát Lộc Thọ, tổ dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hoàn Hảo… Hiện nay nhiều công ty đã chạy hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh lý do người dân ở các đô thị thường bận rộn, không có nhiều thời gian để tự dọn dẹp nhà cửa thì những phần việc như lau chùi ở trên cao, vận chuyển, lắp ráp đồ nặng thì cần phải có công nhân chuyên nghiệp. Trong khi đó, các công ty vệ sinh công nghiệp thường có đầy đủ phương tiện, thiết bị, như các loại máy hút bụi, hút nước, đánh sàn, sấy, thổi… nên nhà cửa, văn phòng sạch sẽ hơn.

Các đơn vị làm dịch vụ vệ sinh công nghiệp thường có đầy đủ máy móc, thiết bị nên vệ sinh nhà cửa, văn phòng nhanh và sạch sẽ hơn. Ảnh: QUANG VŨ

Theo bà Phạm Thị Hảo, Giám đốc Công ty CP Nhà sạch Vũng Tàu (phường Tam Thắng, TPHCM), công ty đã kín lịch nguyên tháng Chạp. Hiện tại, trung bình mỗi ngày, công ty thi công 9-10 công trình, trong đó 70% là dọn dẹp, lau chùi những công trình mới xây dựng, 30% còn lại là nhà dân, công sở. Để bảo đảm tiến độ, dịp Tết công ty phải tuyển thêm hàng chục công nhân thời vụ.

Bà Hảo cho hay, đa số các công trình dịch vụ đều ký hợp đồng làm định kỳ theo năm hoặc ký hợp đồng với các nhà thầu xây dựng để thực hiện vệ sinh nhà mới sau khi hoàn thiện xây dựng và nội thất. Với các đơn hàng này, giá dịch vụ vẫn giữ mức ổn định, không tăng so với ngày thường. Cụ thể, vệ sinh trọn gói nhà phố cấp 4, chung cư khoảng 2-3 triệu đồng/căn; nhà phố có lầu trung bình 5-7 triệu đồng/căn; nhà biệt thự có mức 10-15 triệu đồng/căn… Tuy nhiên, với các hộ gia đình thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp cận Tết, yêu cầu tiến độ gấp, công việc tỉ mỉ và khó khăn, cần khiêng vác nhiều đồ nặng, cồng kềnh thì tăng 20-30% so với ngày thường.

Hiện giá dịch vụ dọn dẹp trọn gói dao động từ 2-5 triệu đồng/nhà. Các dịch vụ riêng lẻ khác như: lau chùi, đánh bóng sàn, lau kính được tính theo m2 với mức dao động từ 15-20 ngàn đồng/m2; giặt nệm, ghế sofa từ 300-400 ngàn đồng/bộ; giặt rèm (tháo, ráp) 25-35 ngàn đồng/kg…

QUANG VŨ