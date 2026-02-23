Phường Gia Định phát động Tết trồng cây

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 1.500 cây xanh cho người dân thay cho lời cam kết cùng nhau xây dựng môi trường sống trong lành ngay tại địa bàn dân cư.
Theo đại diện ban tổ chức, với mong muốn mỗi người dân là một “Đại sứ xanh”, 1.500 cây xanh khi về với từng gia đình, góc vườn, góc phố sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp.
Ban tổ chức cũng kêu gọi các bạn trẻ hãy là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào này. Bởi, trồng cây không chỉ là một giai đoạn nhất thời mà phải trở thành thói quen, thành ý thức tự giác trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.