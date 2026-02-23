Phường Gia Định phát động Tết trồng cây

Sáng 23-2 (Mùng 7 tết), UBND phường Gia Định (TPHCM) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây và trao tặng cây xanh tại khu di tích Lăng Ông - Bà Chiểu (Số 1 Vũ Tùng).

Tặng cây xanh cho người dân

Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 1.500 cây xanh cho người dân thay cho lời cam kết cùng nhau xây dựng môi trường sống trong lành ngay tại địa bàn dân cư.

Ban tổ chức tặng cây xanh cho người dân. Ảnh: MINH HẢI

Theo đại diện ban tổ chức, với mong muốn mỗi người dân là một “Đại sứ xanh”, 1.500 cây xanh khi về với từng gia đình, góc vườn, góc phố sẽ góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Đại diện lãnh đạo địa phương chia sẻ ý nghĩa của tết trồng cây và kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường. Ảnh:MINH HẢI

Ban tổ chức cũng kêu gọi các bạn trẻ hãy là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong phong trào này. Bởi, trồng cây không chỉ là một giai đoạn nhất thời mà phải trở thành thói quen, thành ý thức tự giác trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.

Người dân phấn khởi nhận cây xanh. Ảnh: MINH HẢI

MINH HẢI