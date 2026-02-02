Bắt buộc khai báo nuôi chó, mèo: Người dân đồng tình, địa phương còn gặp khó

Việc khai báo, quản lý chó, mèo tại TPHCM đang được triển khai đồng loạt nhằm góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng theo Chương trình phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026-2030. Trong những ngày đầu thực hiện, nhiều người dân bày tỏ đồng tình, nhưng không ít trường hợp vẫn băn khoăn vì thiếu thông tin hướng dẫn cụ thể.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM phối hợp UBND cấp xã tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó nuôi tại các hộ gia đình (ẢNH: TÂM TRANG)

Biện pháp kiểm soát dịch bệnh

Tại khu dân cư các địa phương: phường Bà Rịa, xã Long Điền, phường Tam Long, xã Ngãi Giao... việc nuôi chó, mèo khá phổ biến, cùng với đó là tình trạng vật nuôi thả rông, không rọ mõm. Chuyện chó chạy loanh quanh trong hẻm hoặc bất ngờ lao ra đường khi có người, xe qua lại không phải hiếm. Chị Hoài Thanh (phường Tam Long) vẫn chưa quên tai nạn xảy ra khi chị chở con nhỏ đi học về. “Một con chó thả rông bất ngờ băng ngang đường, tôi thắng gấp nên hai mẹ con ngã xuống. Con gái tôi bị trầy xước mặt, còn tôi bị trầy chân, trật khớp”, chị Thanh kể.

Tại một chung cư trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Thạnh Mỹ Tây), sau khi có thông tin triển khai việc quản lý chó, mèo, Ban Quản lý đã thông báo hạn chế dắt thú cưng đi lại trong không gian chung của chung cư. Tuy nhiên, nhiều hộ dân nuôi chó, mèo vẫn đưa vật nuôi đi lại trong khuôn viên chung cư, thang máy mà không rọ mõm.

Theo ghi nhận, đa số người dân đồng tình với chủ trương quản lý chó, mèo qua việc khai báo với địa phương, xem đây là biện pháp đảm bảo an toàn và kiểm soát dịch bệnh.

Chị Lê Ngọc Hải (phường Bà Rịa) cho rằng, quản lý chặt chẽ sẽ giúp hạn chế tình trạng chó, mèo thả rông, người nuôi cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên, chị Hải và nhiều hộ dân khác mong được hướng dẫn cụ thể về thủ tục và cách thức khai báo.

Anh Phạm Văn Quân (phường Phú Lợi, hộ chuyên kinh doanh thú cưng) cho biết vừa được lực lượng chức năng của khu phố, của phường đến tuyên truyền, hướng dẫn kê khai thông tin vật nuôi. Theo anh Quân, việc quản lý không gây phiền hà, mà ngược lại giúp đàn vật nuôi được theo dõi sức khỏe tốt hơn.

Nhiều giải pháp quản lý

Ở cấp cơ sở, việc triển khai các quy định quản lý chó, mèo đang được chính quyền địa phương và ngành thú y từng bước thực hiện, song thực tế cho thấy vẫn còn không ít khó khăn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngãi Giao, thông tin, tổng đàn chó, mèo trên địa bàn xã ước hơn 3.000 con, phần lớn đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh dại. Định kỳ mỗi năm hai lần, địa phương tổ chức rà soát, thống kê số lượng chó, mèo để phục vụ công tác đăng ký và tiêm phòng. Các hộ nuôi được yêu cầu ký cam kết đăng ký, nuôi nhốt và bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Chí Thanh, việc chấn chỉnh tình trạng chó thả rông không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà còn cần sự tự giác của mỗi người dân.

Tại phường Vũng Tàu, công tác đăng ký và quản lý chó, mèo được triển khai tương đối bài bản. Đến nay, địa phương đang quản lý gần 3.000 con chó, mèo; tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng dại đạt trên 70% tổng đàn. Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vũng Tàu, cho hay, ban điều hành các khu phố được giao trực tiếp thống kê số lượng chó, mèo, phối hợp lực lượng thú y tổ chức tiêm phòng, đồng thời thông báo lịch tiêm đến người dân qua loa phát thanh và các nhóm Zalo ở khu dân cư. Song song đó, công tác tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của bệnh dại cũng được đẩy mạnh.

Tại Phòng khám thú y Pet World trên đường Cách mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, mỗi ngày có hàng chục lượt người dân đưa chó, mèo đến khám, điều trị. Không ít trường hợp vật nuôi được đưa đến trong tình trạng mắc bệnh. Bác sĩ thú y Bế Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH MTV Pet World, cho biết, phòng khám đang triển khai tiêm vắc-xin phòng bệnh dại miễn phí cho chó, mèo. Thông qua việc thăm khám, tư vấn trực tiếp, đội ngũ nhân viên phòng khám thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành các quy định trong việc nuôi chó, mèo, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh.

Ông Nguyễn Hữu Thiết, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, thông tin, tổng số chó, mèo trên địa bàn thành phố hiện ước tính vượt 310.000 con. Trong giai đoạn 2026-2030, TPHCM đặt mục tiêu quản lý được hơn 90% hộ chăn nuôi chó, mèo, đồng thời bảo đảm trên 90% tổng đàn được tiêm vắc-xin phòng dại. Phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 60 xã, phường đạt chuẩn an toàn bệnh dại. Song song đó, ngành thú y đang triển khai ứng dụng phần mềm để quản lý đàn chó, mèo trên địa bàn; mỗi năm thực hiện lấy khoảng 3.500 mẫu huyết thanh nhằm đánh giá hiệu quả miễn dịch sau tiêm phòng.

