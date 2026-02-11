Tết này đến Vũng Tàu quét mã QR là tìm được bãi đậu xe

Tết năm nay, du khách đến Vũng Tàu (TPHCM) chỉ cần quét mã QR là có thể dễ dàng tìm thấy bãi đậu xe, vị trí còn trống để đậu, gửi khi cần thiết.

Dự kiến lượng khách sẽ rất đông trong dịp Tết Nguyên đán nên phường Vũng Tàu đã chủ động bố trí 16 bãi đậu xe phục vụ người dân và du khách.

Theo đó, ngày 11-2, phường Vũng Tàu đã lên phương án bố trí bãi đậu xe tại các khu vực tập trung đông du khách. Cụ thể, có tổng cộng 16 bãi đậu xe, trong đó có 4 bãi đậu xe tạm trên công viên Thùy Vân (Bãi Sau). Đồng thời, phường sẽ triển khai tổ chức bãi đậu xe tại khu đất Chợ Du lịch ngay khi có văn bản chấp thuận của Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự kiến lượng khách du lịch đến Vũng Tàu sẽ tăng rất cao nên phường đã chủ động xây dựng phương án đậu xe và phân tuyến để giảm kẹt xe. Ảnh: QUANG VŨ

Lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu cho biết thêm, ngoài việc bố trí bãi đậu xe, phường cũng đã tính toán và xây dựng phương án giảm tải giao thông, chống ùn tắc tại các khu vực trung tâm, tập trung đông khách từ ngày 16-2 đến 22-2 (29 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày mùng 6 Tết Bính Ngọ).

Các bãi đậu xe sẽ có thông tin, vị trí trên mã QR để du khách dễ dàng tìm kiếm. Ảnh: QUANG VŨ

Với phương án này thì sẽ thực hiện cấm xe ôtô khách từ 45 chỗ trở lên vào đường Hoàng Hoa Thám (chiều từ Võ Thị Sáu vào Hoàng Hoa Thám). Đồng thời phường sẽ bố trí 2 tổ công an, an ninh cơ sở, quân sự phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại 2 nút giao: Hoàng Hoa Thám - Võ Thị Sáu; Hoàng Hoa Thám - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Mã QR để tìm bãi giữ xe. Ảnh: Q.V

Bên cạnh đó, phường cũng tổ chức giao thông, chống kẹt xe trên đường Phan Chu Trinh (chiều từ Võ Thị Sáu vào Phan Chu Trinh); trục đường Thùy Vân; cấm rẽ trái tại đầu đường Trần Quý Cáp, La Văn Cầu, Phan Văn Trị, Phó Đức Chính, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Hiền, hẻm 45 Thùy Vân, Phan Chu Trinh ra Thùy Vân. Cấm đậu xe 2 bên đoạn đường hẹp khu vực Bãi Dứa đến nhà hàng Mercure; cấm rẽ trái tại đầu đường Ba Cu, Lê Quý Đôn, Lê Ngọc Hân nối ra đường Quang Trung.

QUANG VŨ