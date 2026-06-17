Chuỗi hoạt động quy mô quốc gia kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sáng 17-6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trọng tâm của Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 và lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ VH-TT-DL cùng TP Hải Phòng tổ chức chuỗi hoạt động quy mô quốc gia gồm: Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX và chung kết Cuộc thi “Tiếng hát người làm báo mở rộng” năm 2026.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: SƠN HẢI

Hội Báo toàn quốc năm 2026 có chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Tổng số 87 gian trưng bày, phân chia thành khu trung tâm, khu báo chí chủ lực, khu TP Hải Phòng, khu các cấp hội nhà báo, khu trưng bày ngoài trời.

Không gian trưng bày được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai, giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển; phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh không gian trung tâm, Bảo tàng báo chí Việt Nam còn trưng bày chuyên đề ngoài trời “Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam” với chiều dài gần 150m, sử dụng khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu, bài báo, bìa báo, tranh cổ động được tuyển chọn công phu.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì buổi họp báo. Ảnh: SƠN HẢI

Trong khi đó, lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX là điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí nước nhà, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.

Năm nay, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Các tác phẩm được vinh danh phản ánh sinh động những vấn đề lớn của đất nước, góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.

Năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục tổ chức Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 diễn ra từ 19 đến 20-6, với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín.

Chương trình gồm 11 phiên: lễ khai mạc, lễ bế mạc và 9 phiên thảo luận, tọa đàm tập trung vào những vấn đề trọng tâm, thời sự của báo chí hiện nay.

Phóng viên đặt câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: SƠN HẢI

Trong khi đó, chung kết Cuộc thi "Tiếng hát người làm báo mở rộng" năm 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc mà còn là cơ hội quý báu để người làm báo trên cả nước giao lưu, thể hiện tài năng nghệ thuật, tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đồng nghiệp. Điểm đặc sắc mùa giải năm nay là, vào đêm chung kết sẽ có tham gia giao lưu, tranh tài của các nhà báo đến từ Hội Nhà báo Lào, Hội Nhà báo Thái Lan và Hội Nhà báo Campuchia

Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn Hải Phòng. Hội báo khai mạc chiều 19-6, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; bế mạc chiều 21-6, được truyền hình trực tiếp trên sóng của cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng. Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX diễn ra vào tối 21-6 tại Nhà hát Hoa Phượng đỏ, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

ĐỖ TRUNG