Triển lãm “Vượt qua” - Hành trình chuyển hóa từ ký ức đến hy vọng

Triển lãm điêu khắc sắp đặt chủ đề “Vượt qua” của hai nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh diễn ra từ nay đến ngày 10-8, tại Hội Mỹ thuật TPHCM (218A Pasteur, phường Xuân Hòa, TPHCM).

Triển lãm giới thiệu 10 tác phẩm mới, mở ra cuộc đối thoại nghệ thuật về ký ức, sự chuyển hóa và khát vọng vượt qua những giới hạn của con người.

Đây là lần đầu tiên nhà điêu khắc Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh cùng thực hiện một triển lãm chung, dù cả hai đã có nhiều thập niên gắn bó với nghệ thuật điêu khắc.

Không gian triển lãm trưng bày 5 tác phẩm của Bùi Hải Sơn và 5 tác phẩm của Hoàng Tường Minh theo hình thức sắp đặt gắn với kiến trúc không gian trưng bày trên diện tích khoảng 450m². Các tác phẩm có tổng trọng lượng hơn 2,2 tấn được kết hợp từ kim loại, gỗ, thủy tinh, vật liệu tái chế, ánh sáng và lưới nhựa, tạo nên một chỉnh thể giàu tính tương tác giữa tác phẩm và không gian.

Khách tham quan triển lãm

Theo giám tuyển Vũ Huy Thông (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam), triển lãm được xây dựng từ hai trục ý niệm “Trầm tích” và “Không giới hạn”. Nếu “Trầm tích” gợi lên những lớp ký ức được bồi đắp qua thời gian, từ trải nghiệm cá nhân đến dấu ấn lịch sử, thì “Không giới hạn” thể hiện khát vọng mở rộng tư duy, vượt qua những ranh giới của bản thân để hướng đến những khả năng sáng tạo mới. Sự kết nối giữa hai ý niệm tạo nên hành trình chuyển hóa từ ký ức đến hy vọng.

Một số tác phẩm trưng bày trong triển lãm theo hình thức sắp đặt

Ở loạt tác phẩm “Trầm tích”, Bùi Hải Sơn tiếp tục khai thác hình tượng “hạt mầm” - dấu ấn xuyên suốt trong sáng tác của ông, để suy ngẫm về thời gian, sự biến đổi, hủy diệt và tái sinh. Trong khi đó, loạt tác phẩm “Không giới hạn” của Hoàng Tường Minh tập trung vào biểu tượng của ý chí, sức mạnh và khả năng vượt qua nghịch cảnh, thông qua ngôn ngữ điêu khắc giàu tính biểu cảm.

Giám tuyển Vũ Huy Thông cho rằng, việc đặt hai hệ ý niệm cạnh nhau tạo nên một hành trình chuyển hóa từ ký ức đến hy vọng, qua đó gợi mở cách con người đối diện với quá khứ để hướng đến những khát vọng mới.

Bùi Hải Sơn (sinh năm 1957) và Hoàng Tường Minh (sinh năm 1962) đều là những nhà điêu khắc có nhiều đóng góp cho mỹ thuật Việt Nam, đồng thời nhiều năm tham gia giảng dạy điêu khắc tại TPHCM. Gần đây, hai nghệ sĩ tạo dấu ấn với các triển lãm cá nhân Khải huyền và Áp lực ngược (năm 2023), trước khi cùng thực hiện triển lãm Vượt qua.

HỒNG DƯƠNG