Phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng Năm APEC Việt Nam 2027

Ngày 31-7, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ Ngoại giao phát động cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng Năm APEC 2027, hướng tới xây dựng bộ nhận diện hình ảnh cho sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ phát động Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng năm APEC 2027. Ảnh: HOA NGUYỄN

Phát biểu tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai Năm APEC, thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với hợp tác, liên kết kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây cũng là cơ hội giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới sáng tạo và giàu bản sắc.

Trưởng Ban tuyên truyền - văn hóa APEC, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh HOA NGUYỄN

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nêu rõ, cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Mỗi tác giả không bị giới hạn số lượng tác phẩm dự thi.

Theo quy chế, mẫu biểu trưng cần thể hiện tinh thần hợp tác APEC, đoàn kết, tự cường, liên kết kinh tế và phát triển thịnh vượng, đồng thời phản ánh bản sắc văn hóa, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển của Việt Nam. Tác phẩm bắt buộc có dòng chữ “APEC VIET NAM 2027”, không sử dụng quốc kỳ, quốc huy hoặc bản đồ. Thiết kế cần có tính biểu tượng, hiện đại, dễ nhận diện và thuận tiện ứng dụng trên nhiều chất liệu.

Ban tổ chức trao một giải nhất trị giá 50 triệu đồng và hai giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng. Mẫu đoạt giải nhất sẽ được sử dụng làm cơ sở xây dựng bộ nhận diện hình ảnh chính thức của Năm APEC 2027.

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 25-8-2026. Hồ sơ bản giấy gửi về Phòng Triển lãm và Mỹ thuật ứng dụng, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, số 38 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, Hà Nội; hồ sơ điện tử gửi qua email phongtrienlam@gmail.com.

VĨNH XUÂN