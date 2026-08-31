Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” 2026: Lập kỷ lục với hơn 10 tỷ bước chân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các đại biểu tham dự sự kiện đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” 2026 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Với sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai năm 2026 diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố vào sáng 30-8.

Sự kiện tiếp nối chương trình “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng năm 2025.

Chương trình đã thu hút hơn 1,77 triệu người tham gia, ghi nhận hơn 10 tỷ bước chân tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính.

Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công bố chương trình đã xác lập Kỷ lục Guinness thế giới.

Ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nêu rõ, việc tổ chức “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai có ý nghĩa quan trọng, bởi một hoạt động được duy trì thường xuyên sẽ dần hình thành thói quen, từ đó tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao ý tưởng và cách làm của chương trình; đồng thời đề nghị nghiên cứu duy trì hoạt động thường niên, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn để tiếp tục huy động sức mạnh cộng đồng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng bày tỏ hy vọng từ những bước chân hôm nay sẽ hình thành những thói quen tốt cho ngày mai; từ những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những chuyển biến lớn cho xã hội; từ sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

VĨNH XUÂN