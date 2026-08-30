Nhân dân cần cảnh giác với lời kêu gọi biểu tình, tập trung đông người dịp Quốc khánh 2-9

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các video clip, hình ảnh kêu gọi tiến hành “Tổng biểu tình” trong dịp Quốc khánh 2-9 nhằm phá hoại ngày kỷ niệm thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, gây nhiễu loạn thông tin, hoài nghi, dao động trong dư luận xã hội về ý nghĩa của dịp lễ.

Cơ quan chức năng đã xử lý nhiều đối tượng phát tán, đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Trước các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các cá nhân, tổ chức phản động chống đối, dưới góc độ trách nhiệm xã hội, mỗi người dân nói chung cũng như thế hệ Gen Z nói riêng cần có ý thức trong giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định chính trị của đất nước. Mỗi công dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm “thượng tôn pháp luật”, không chia sẻ thông tin tiêu cực, kích động bạo lực, cực đoan, các thông tin chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây hoang mang, hoảng loạn trong cộng đồng; đề cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của các phần tử xấu, các thế lực phản cách mạng.

Trách nhiệm của mỗi công dân không chỉ là bảo vệ chính mình mà là chủ động xây dựng “hàng rào xã hội” để ngăn chặn âm mưu lợi dụng bức xúc thành biểu tình, bạo loạn… cùng nhau đoàn kết tham gia xây dựng cộng đồng mạng lành mạnh; cung cấp các thông tin có dấu hiệu, hành vi phạm tội cho lực lượng chức năng để tiến hành điều tra, xử lý.