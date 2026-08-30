Đồng Nai: Tìm kiếm, quy tập 7 bộ hài cốt liệt sĩ

Ngày 30-8, Đội K76 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai cho biết, vừa tìm kiếm, quy tập thêm 1 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn - một xã biên giới giáp Campuchia, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được đơn vị tìm kiếm, quy tập từ ngày 11-8 đến nay lên 7 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, có 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh, phường Lộc Ninh. Các lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại những khu vực được xác định có thông tin về mộ liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai trong đợt cao điểm thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K76

Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn được đẩy mạnh. Trước đó, trong tháng 8, các lực lượng tổ chức truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm tại các khu vực Minh Đức và Lộc Ninh.

Đội K76 đề nghị người dân, cựu chiến binh và các nhân chứng từng hoạt động tại địa bàn cung cấp thông tin liên quan đến vị trí chôn cất liệt sĩ, góp phần xác định, tìm kiếm và đưa hài cốt các liệt sĩ về với đồng đội, gia đình.

PHÚ NGÂN