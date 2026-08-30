Công trường sân bay Long Thành thi công xuyên lễ

Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tăng cường tổ chức thi công trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Từ ngày 29-8 đến hết ngày 2-9, các nhà thầu phải duy trì lực lượng, máy móc, thiết bị và vật tư, tổ chức thi công liên tục nhằm bảo đảm tiến độ dự án. Các đơn vị được yêu cầu chủ động tổ chức thi công cả ban đêm đối với những hạng mục cần thiết.

Các nhà thầu phải ưu tiên những hạng mục phục vụ yêu cầu vận hành kỹ thuật của sân bay trong tháng 9-2026, tập trung thi công các khu vực chuẩn bị lắp đặt thiết bị chuyên dụng.

Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, thời gian còn lại để hoàn thành các mục tiêu của Dự án thành phần 3, giai đoạn 1 không còn nhiều. Do đó, việc duy trì thi công trong những ngày nghỉ lễ nhằm tận dụng tối đa thời gian, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành yêu cầu các nhà thầu lập kế hoạch thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: ACV

Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, nhân lực, thiết bị hoặc gây ảnh hưởng đến kế hoạch chung sẽ bị lập biên bản và xử lý theo quy định hợp đồng.

Trước đó, ngày 28-8, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8871/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra, đánh giá đúng thực tế tiến độ toàn dự án, nhất là các gói thầu thuộc Dự án thành phần 3 và 4 có nguy cơ chậm tiến độ, không hoàn thành trong năm 2026, từ đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh thi công.

PHÚ NGÂN