Truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực Gò Tràm, Quảng Ngãi

Sáng 30-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã Nghĩa Giang tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn. Tham dự có Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5.

Trong niềm xúc động và thành kính, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cùng lãnh đạo xã Nghĩa Giang thực hiện nghi thức truy điệu. Ảnh: TRỌNG QUỐC

Trước đó, từ thông tin nhân dân cung cấp, khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang trước đây có các hầm trú ẩn của bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang tiến hành xác minh, đối chiếu, xác định những vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm.

Trang nghiêm an táng các hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TRỌNG QUỐC



Đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Lễ truy điệu. Ảnh: TRỌNG QUỐC

Ngày 20-8, tại hầm trú ẩn thuộc khu vực Gò Tràm, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như nút áo, cây bút, muỗng và dép cao su. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 24-8, tại vị trí cách các hầm trú ẩn khoảng 300m, đơn vị phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ; ngày 27-8, tiếp tục phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ.

Đại biểu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TRỌNG QUỐC

Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đây là địa phương thứ 4 trên địa bàn tỉnh tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua. Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cùng các địa phương đang tích cực triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, tập trung rà soát thông tin, xác minh nhân chứng, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

NGUYỄN TRANG