Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi vào Bắc Biển Đông

Sáng sớm 31-8, vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel sau khi đổ bộ vào Chiết Giang (Trung Quốc), di chuyển xuống phía Nam và đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Vị trí áp thấp nhiệt đới sáng 31-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng cảnh báo, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão khi di chuyển trở lại khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 31-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,8 độ vĩ Bắc - 110,6 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10km/giờ.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão khi di chuyển về phía Bắc Biển Đông.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ sáng nay đến sáng 1-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ 10-15km/giờ, hoạt động trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10.

Từ sáng 1 đến 2-9, bão sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/giờ, đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão vẫn giữ cường độ cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10km/giờ rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Từ nay đến thời điểm áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm trên có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Cơ quan khí tượng đang theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

PHÚC VĂN