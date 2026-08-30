“Cùng Việt Nam tiến bước” lập Kỷ lục Guinness thế giới

Sáng 30-8, sự kiện đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” lần thứ hai diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 1,77 triệu người tham gia và ghi nhận hơn 10 tỷ bước chân.

Các đại biểu cùng đi bộ đóng góp vào kỷ lục của chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: KHIẾU MINH

Tại Hà Nội, chương trình có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo TP Hà Nội và đông đảo người dân.

Tiếp nối chương trình “1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” năm 2025, do Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng, “Cùng Việt Nam tiến bước” năm nay có thêm sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chương trình được triển khai từ ngày 12-8, kêu gọi người dân đăng ký trực tuyến, tích lũy bước chân, hướng tới mục tiêu 10 tỷ bước xanh vì Việt Nam vững bền.

Các đại biểu và đông đảo người dân tại điểm xuất phát (hồ Hoàn Kiếm- Hà Nội). Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nêu rõ, chương trình được tổ chức lần thứ hai có ý nghĩa quan trọng, bởi một sự kiện khi được duy trì thành hoạt động thường xuyên sẽ dần trở thành thói quen, từ đó tạo ra những thay đổi tích cực trong cộng đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BTC

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao ý tưởng và cách làm của chương trình, đồng thời đề nghị nghiên cứu duy trì hoạt động thường niên, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn, qua đó huy động sức mạnh cộng đồng.

Tại chương trình, Đại tướng Phan Văn Giang đã kêu gọi mỗi người dân Việt Nam, bằng những việc làm giản dị nhất, hãy cùng bước đi trên hành trình chung của đất nước: rèn luyện sức khỏe mỗi ngày, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và môi trường thiên nhiên. Từ những bước chân hôm nay sẽ hình thành những thói quen tốt cho ngày mai; từ những hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những chuyển biến lớn cho xã hội; từ sự chung sức, đồng lòng của hàng triệu người dân sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đại tướng Lương Tam Quang và các đại biểu tham gia chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, chương trình ghi nhận hơn 10 tỷ bước chân tại các hoạt động đi bộ trực tiếp ở 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính. Sáng cùng ngày, Guinness World Records chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness thế giới ở hạng mục số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường, với 34 tỉnh, thành phố tham gia.

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" tại Hà Nội. Clip: THU HÀ

Với hơn 10 tỷ bước chân được ghi nhận trong ngày hội, chương trình đang mở rộng mục tiêu từ một sự kiện cộng đồng thành một hành trình dài hạn, khuyến khích người dân duy trì vận động và hình thành thói quen sống xanh, khỏe mạnh.

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VĨNH XUÂN