TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2-9

Sắc màu cờ đỏ sao vàng rợp phố phường, từ các tuyến đường trung tâm đến khu dân cư, địa điểm công cộng tại TPHCM, tạo không khí rộn ràng, phấn khởi chào mừng Quốc khánh.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, TPHCM rực rỡ sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu trên nhiều tuyến đường, khu dân cư, công sở, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong những ngày lễ lớn của đất nước.

TPHCM rợp cờ hoa, biểu ngữ chào mừng Quốc khánh

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường, từ khu vực trung tâm đến các phường, xã vùng xa, TPHCM rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, cờ hoa, băng rôn và khẩu hiệu chào mừng Quốc khánh.

Tại các cơ quan, công sở và không gian công cộng, cảnh quan được trang hoàng rực rỡ. Trong không gian ngập tràn sắc đỏ, người dân và du khách diện trang phục in hình cờ đỏ sao vàng, hào hứng tham gia các hoạt động cộng đồng, vui chơi, thưởng ngoạn, hòa cùng không khí phấn khởi, tự hào trong ngày Tết Độc lập của dân tộc.

Rợp cờ hoa trên các tuyến đường trung tâm

>>> Một số hình ảnh TPHCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh

Người dân, du khách tham quan các di tích lịch sử, địa điểm văn hóa lâu đời của TPHCM



Cờ hoa, biểu ngữ trên các tuyến đường trung tâm ở trung tâm TPHCM

Hàng cờ trên đường Võ Nguyên Giáp, cửa ngõ vào trung tâm Vũng Tàu

Đường cờ ở xã Phước Hải

Đường cờ ở khu tập thể nhà ở Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, phường Tam Thắng, TPHCM

Người dân xã Ngãi Giao tham gia đi bộ chào mừng Quốc khánh

Đường cờ trên địa bàn phường Lái Thiêu, TPHCM

Người dân phường Lái Thiêu, TPHCM tham gia hoạt động đi bộ chào mừng Quốc khánh

Các tiểu thương chợ Thủ Dầu Một, TPHCM treo cờ hoa chào mừng Quốc khánh

MẠNH THẮNG - DUY TRẦN - TRÚC GIANG