SATRA – FPT bắt tay tạo “đòn bẩy” công nghệ cho hệ sinh thái thương mại bền vững

Đại diện Lãnh đạo SATRA và Tập đoàn FPT ký kết hợp tác chiến lược

Việc hợp tác này mở ra chiến lược phát triển kết nối thế mạnh thương mại – dịch vụ với năng lực công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh kinh tế số. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Công nghệ mở lối cho thương mại hiện đại

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA cho biết, trong bối cảnh TPHCM đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững, việc các doanh nghiệp chủ lực của thành phố chủ động bắt tay với các tập đoàn công nghệ lớn đang trở thành xu hướng tất yếu. Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa SATRA và FPT không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn phản ánh một cách tiếp cận mới trong tái cấu trúc hệ sinh thái thương mại – dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA phát biểu tại lễ ký kết

Cũng theo ông Thanh, SATRA hiện giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, bình ổn thị trường và phục vụ đời sống người dân TPHCM thông qua hệ sinh thái đa ngành, trải dài từ sản xuất, chế biến, logistics đến bán lẻ… Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị, minh bạch chuỗi cung ứng và cá nhân hóa trải nghiệm tiêu dùng, bài toán công nghệ đã trở thành nhu cầu cấp thiết.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT chia sẻ với hơn ba thập niên phát triển trong lĩnh vực công nghệ, đã tích lũy kinh nghiệm sâu rộng trong tư vấn, triển khai các giải pháp chuyển đổi số cho khu vực công và doanh nghiệp lớn. Đặc biệt, trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, an ninh – an toàn thông tin và vận hành thông minh. Việc FPT đồng hành cùng SATRA được kỳ vọng tạo ra sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ và thực tiễn vận hành quy mô lớn trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ.

Việc hợp tác với FPT được SATRA xác định là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa hệ sinh thái thương mại. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc giữ vững vị thế thị trường không còn chỉ dựa vào quy mô nguồn cung hay độ phủ mạng lưới phân phối, mà phụ thuộc ngày càng lớn vào năng lực làm chủ công nghệ, tối ưu vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân.

Ở tầm rộng hơn, sự kết nối giữa doanh nghiệp thương mại chủ lực và tập đoàn công nghệ còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế số của TPHCM, trong đó thương mại – dịch vụ là trụ cột quan trọng, gắn trực tiếp với đời sống đô thị và hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp.

Triển khai hợp tác thực chất, hướng tới hệ sinh thái bền vững

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hợp tác giữa SATRA và FPT được thiết kế theo hướng thực chất, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến rõ rệt trong quản trị, vận hành và mở rộng thị trường.

Sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của Tập đoàn FPT và hệ sinh thái thương mại rộng lớn của SATRA giúp nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ

Một trong những trụ cột quan trọng là mở rộng kênh phân phối và hệ sinh thái tiêu thụ hàng hóa. FPT xem xét sử dụng nguồn hàng của SATRA để phân phối trên sàn thương mại điện tử Sendo.vn, qua đó mở thêm không gian tiếp cận người tiêu dùng, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chuỗi phân phối hiện đại. Việc kết nối nguồn hàng ổn định, có kiểm soát chất lượng với nền tảng số được kỳ vọng giúp gia tăng hiệu quả lưu thông, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất trong hệ sinh thái SATRA mở rộng đầu ra.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu, đề xuất và thí điểm các giải pháp công nghệ thuộc hệ sinh thái Made by FPT, trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và vận hành. Các giải pháp Camera AI phục vụ giám sát an ninh, cảnh báo sớm sẽ được xem xét triển khai tại hệ thống kho vận, chợ đầu mối và mạng lưới bán lẻ của SATRA. Đồng thời, AI cũng được ứng dụng trong các bài toán quản trị vận hành như kiểm soát ra vào, chấm công, nhận diện khách hàng thân thiết, giám sát tuân thủ quy trình lao động, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch phát triển chuỗi cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods tại một số đơn vị thành viên của FPT. Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng điểm bán, đưa sản phẩm thiết yếu đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời thử nghiệm các mô hình bán lẻ kết hợp công nghệ để nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Không dừng lại ở các hạng mục cụ thể, SATRA và FPT còn thống nhất phối hợp xây dựng các đề án nghiên cứu tiền khả thi và khả thi, triển khai các sáng kiến số và đồng hành cùng SATRA trong lộ trình chuyển đổi số đến năm 2030. Cách tiếp cận này cho thấy hai bên không chỉ dừng ở hợp tác cung – cầu dịch vụ, mà hướng tới hình thành quan hệ đối tác dài hạn, cùng đầu tư nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm.

Ông Nguyễn Văn Khoa, nhận định SATRA là doanh nghiệp thương mại – dịch vụ chủ lực của TPHCM, có vai trò đặc biệt trong bình ổn thị trường và phục vụ đời sống người dân. Theo ông, sự kết hợp giữa năng lực công nghệ của FPT và hệ sinh thái thương mại rộng lớn của SATRA sẽ tạo điều kiện triển khai các sáng kiến chuyển đổi số mang tính thực chất, giúp nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu vận hành và thúc đẩy phát triển bền vững trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ.

Ở góc độ chính sách, lãnh đạo FPT cũng cho rằng mô hình hợp tác này phù hợp với định hướng đột phá phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo các nghị quyết lớn của Trung ương, đồng thời mở ra cách tiếp cận mới trong liên kết giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân công nghệ.

Từ kỳ vọng của hai bên, lễ ký kết hợp tác chiến lược SATRA – FPT được nhìn nhận như bước khởi đầu cho một hành trình dài, trong đó công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà trở thành nền tảng để tái cấu trúc hệ sinh thái thương mại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của TPHCM trong giai đoạn mới.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG