Gia Lai: Khai phá dư địa, mở rộng thu hút khách quốc tế

Tọa đàm tập trung 4 nhóm giải pháp: xác định thị trường trọng điểm; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá; tăng cường kết nối doanh nghiệp; hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Các buyer (đối tác, người mua hàng) đến từ Hàn Quốc, Philippines, Trung Quốc và Thái Lan chia sẻ đánh giá sau chuyến khảo sát Famtrip tại Gia Lai. Các doanh nghiệp lữ hành, du lịch trao đổi về kết nối sản phẩm, xây dựng tour và nâng cao chất lượng điểm đến.

Các đại biểu, đại diện doanh nghiệp lữ hành nêu ý kiến, góp ý tại sự kiện

Phát biểu tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, con người và những điểm đến đặc sắc từ đại ngàn đến biển xanh của Gia Lai.

Năm 2026, Gia Lai đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Đây là cơ hội để tỉnh đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến, tăng cường liên kết với các địa phương, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, qua đó mở rộng thị trường và thu hút khách du lịch.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón 10,55 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế gần 148.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 22.910 tỷ đồng, đạt 65,5% kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung phát biểu tại sự kiện

“Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế của tỉnh đạt mức cao, thị trường quốc tế đang có những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, số lượng khách quốc tế hiện nay vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế và quy mô không gian du lịch của tỉnh”, bà Nguyễn Thị Kim Chung nhận định.

Từ thực tế này, ngành du lịch Gia Lai đặt vấn đề chuyển tiềm năng thành sản phẩm, chuyển quảng bá thành thị trường và chuyển kết nối thành dòng khách thực tế đến Gia Lai.

NGỌC OAI