Chương trình nghệ thuật "Ngày hội của toàn dân"

Tiết mục ca múa "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Ảnh: THÚY BÌNH

Tối 16-3, tại Công viên Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng (TPHCM), Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM phối hợp UBND phường Bình Trưng, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Trưng tổ chức chương trình văn nghệ Ngày hội của toàn dân mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đến dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo phường Bình Trưng cùng đại diện Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM và đông đảo người dân trên địa bàn phường.

Ca sĩ Quốc Đại biểu diễn ca khúc “Giai điệu Việt Nam mình”. Ảnh: THÚY BÌNH

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành ngày hội của toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Trung ương và địa phương.

Chương trình nghệ thuật được tổ chức nhằm góp phần lan tỏa ý nghĩa của ngày hội toàn dân, qua đó tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự phát triển của đất nước; lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của TPHCM cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các đại biểu và người dân phường Bình Trưng thưởng thức các tiết mục tại chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Các sáng tác âm nhạc biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phát huy vai trò của hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, khai thác hiệu quả sức lan tỏa của văn nghệ quần chúng; góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhóm ca Nam Sài Gòn biểu diễn tiết mục ca múa mashup “Quốc hội Việt Nam sáng mãi niềm tin - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai”. Ảnh: THÚY BÌNH

Dịp này, Khu phố 38 của phường Bình Trưng đã trao tặng 100 phần quà nghĩa tình đến các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và tiếp thêm niềm tin trong cuộc sống.

Đại diện phường Bình Trưng và Sở VH-TT TPHCM trao quà đến các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ảnh: THÚY BÌNH

THÚY BÌNH