Sức sống cơ sở

Xã Xuân Thới Sơn khánh thành khu vui chơi thiếu nhi

SGGPO

Ngày 28-4, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành khu trò chơi thiếu nhi miễn phí tại Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn.

Công trình được triển khai từ ngày 26-3 và hoàn thành sau một tháng thi công, kịp thời đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ em trong dịp hè. Tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa.

Khu vui chơi được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục phù hợp lứa tuổi thiếu nhi như cầu tuột liên hoàn, sân bóng rổ mini, bập bênh, xích đu, thú nhún lò xo và thang leo tứ diện. Các thiết bị được lắp đặt bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và hài hòa cảnh quan.

Công trình đưa vào sử dụng vừa giúp cho trẻ em có thêm sân chơi lành mạnh, an toàn, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương. Đây cũng là kết quả từ sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

TPHCM xã Xuân Thới Sơn lễ khánh thành khu trò chơi thiếu nhi miễn phí Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn