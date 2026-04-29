Xã Xuân Thới Sơn khánh thành khu vui chơi thiếu nhi

Ngày 28-4, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành khu trò chơi thiếu nhi miễn phí tại Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn.

Xã Xuân Thới Sơn khánh thành khu trò chơi thiếu nhi miễn phí tại Công viên du lịch sinh thái Hóc Môn

Công trình được triển khai từ ngày 26-3 và hoàn thành sau một tháng thi công, kịp thời đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ em trong dịp hè. Tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng, huy động từ nguồn xã hội hóa.

Khu vui chơi được đầu tư đồng bộ với nhiều hạng mục phù hợp lứa tuổi thiếu nhi như cầu tuột liên hoàn, sân bóng rổ mini, bập bênh, xích đu, thú nhún lò xo và thang leo tứ diện. Các thiết bị được lắp đặt bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và hài hòa cảnh quan.

Thêm một sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em tại địa phương

Công trình đưa vào sử dụng vừa giúp cho trẻ em có thêm sân chơi lành mạnh, an toàn, vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương. Đây cũng là kết quả từ sự chung tay của chính quyền và doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn.

ĐÌNH DƯ