Chương trình nghệ thuật “Việt Nam tự hào vững bước”: Giai điệu của độc lập, hòa bình và khát vọng

Tối 2-9, Chương trình nghệ thuật đặc biệt Việt Nam tự hào vững bước được tổ chức tại sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM), thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Việt Nam tự hào vững bước". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2026) do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM chỉ đạo tổ chức, Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM thực hiện.

Đêm nghệ thuật gồm ba chương: Độc lập - Tự do, Khát vọng hòa bình và Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới. Với tổng thời lượng 93 phút, chương trình tái hiện những mốc son hào hùng từ mùa thu lịch sử năm 1945, qua các giai đoạn đấu tranh gian khổ bảo vệ nền độc lập đến nhịp sống đổi mới, hội nhập hôm nay.

Chương trình do đạo diễn Dương Thảo dàn dựng, có sự góp mặt của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Khánh Ngọc, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Huỳnh Khải, NSƯT Quỳnh Hương, Phương Thanh, Đan Trường, Nguyễn Phi Hùng, Phan Mạnh Quỳnh, MTV, Thanh Ngọc, Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, Tùng Lâm, nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa… Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của Tốp ca Hội Cựu Chiến binh TPHCM, các nghệ sĩ Xiếc và Rối Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, nhóm nghệ sĩ hát Bội, nhóm võ cổ truyền...

Mở đầu chương trình là phần Khai từ Mùa thu lịch sử với liên khúc Cùng nhau đi hồng binh - Mười chín Tháng Tám - Khúc khải hoàn (sáng tác Đinh Nhu - Xuân Oanh - Văn Cao - Lưu Hữu Phước) do ca sĩ Đào Mác, nhóm Lạc Việt cùng các vũ đoàn biểu diễn, gợi nhắc thời khắc thiêng liêng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Các nghệ sĩ trong liên khúc "Cùng nhau đi hồng binh - Mười chín Tháng Tám - Khúc khải hoàn". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong chương đầu tiên Độc lập - Tự do, không khí hào hùng được khắc họa qua mashup Giai điệu Tổ quốc - Đất nước bên bờ sóng (Trần Tiến – Thái Văn Hóa) do NSND Tạ Minh Tâm thể hiện.

Phía sau ngày độc lập là biết bao tuổi xuân đã gửi lại nơi chiến trường, biết bao người đi qua đau thương để giữ vững từng tấc đất, vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Những năm tháng chiến đấu và sự hy sinh của các thế hệ đi trước được tri ân qua tiết mục: Tự nguyện (Trương Quốc Khánh sáng tác), Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng), Đưa anh về (Phan Mạnh Quỳnh), Có một thời như thế (Trần Tiến), Tổ quốc trong ánh mặt trời (Long Ca).

NSND Tạ Minh Tâm thể hiện mashup "Giai điệu Tổ quốc - Đất nước bên bờ sóng". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

NSƯT Khánh Ngọc biểu diễn ca khúc "Tự nguyện". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ca sĩ Phương Thanh

Các nghệ sĩ thể hiện tiết mục “Còn gì đẹp hơn”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tốp ca Hội Cựu Chiến binh TPHCM cùng hòa giọng trong "Có một thời như thế". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh xúc động trình bày ca khúc "Đưa anh về". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ở chương Khát vọng hòa bình, TPHCM hiện lên là một thành phố năng động, nghĩa tình, đầy sức sáng tạo. Các tiết mục Giai điệu tự hào (Phạm Hồng Biển), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung), Tự hào người Việt Nam (nhạc Lê Bảo Quốc, lời Nguyễn Quang Định), Thành phố trong tim (Nguyễn Bảo Khánh), Rising Up Ho Chi Minh City (H2ST) mang đến năng lượng tươi trẻ đầy sôi động.

Nhóm MTV trình diễn "Giai điệu tự hào". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lâm Bảo Ngọc trình diễn "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nghệ sĩ xiếc Hiển Phước - Thanh Hoa trình diễn trong tiết mục "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ca sĩ Đan Trường hát ca khúc "Tự hào người Việt Nam". Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Điểm nhấn đặc biệt trong chương trình là nhạc cảnh Dòng chảy phương Nam - Bản sắc, đa sắc do NSƯT Huỳnh Khải, NSƯT Quỳnh Hương, nhóm nghệ sĩ hát bội, nhóm võ cổ truyền và các nghệ sĩ trẻ biểu diễn. Sự hòa quyện của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như cải lương, hát bội, múa mâm vàng, võ cổ truyền… đã tôn vinh chiều sâu văn hóa vùng đất phương Nam.

Trong chương cuối Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới là các tiết mục giàu năng lượng như: Rạng ngời Việt Nam tôi (Nguyễn Tiến Đức), Sáng mãi tên Người (Đỗ Anh Hùng), Rừng vàng biển bạc (DTAP), Những trái tim Việt Nam (Phương Uyên), Mãi là người Việt Nam (Trang Pháp), Việt Nam I Love - Nối vòng tay lớn (Tiến Nguyễn - Trịnh Công Sơn).

Người dân và du khách tại chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ngoài chương trình tại phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có các chương trình nghệ thuật tại 2 điểm: sân khấu ngoài trời Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương); Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa). Ca sĩ Dương Quốc Hưng biểu diễn trong Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Việt Nam” tối 2-9 tại Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa, TPHCM) Bên cạnh chương trình nghệ thuật, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2-9, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 điểm, trong đó có 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp.

TIỂU TÂN - HOÀNG TRIỀU