Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ Việt Nam đến tỉnh Lâm Đồng

Video: Báo SGGP trao tặng bản đồ Việt Nam đến tỉnh Lâm Đồng. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Tham dự chương trình về phía tỉnh Lâm Đồng có bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL; ông Phạm Ngọc Tuyển, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Sở Nội vụ…

Báo SGGP phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi trao tặng

Tại buổi trao tặng, nhà báo Trần Văn Phong, Trưởng Văn phòng đại diện Báo SGGP tại Khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ cho biết, nhằm giúp đông đảo người dân, các cơ quan, đơn vị hành chính trên cả nước tiếp cận đầy đủ, chính xác thông tin chính thống về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội Việt Nam được thông qua ngày 12-6-2025, Báo SGGP đã ký kết hợp tác với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam) để sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1/4.500.000, biên tập và xuất bản bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Nhà báo Trần Văn Phong thông tin về chương trình trao tặng bản đồ Việt Nam do Báo SGGP tổ chức

Từ nguồn dữ liệu chính thống này, Báo SGGP đã thực hiện biên tập, xuất bản bản đồ Việt Nam với hệ thống 34 tỉnh, thành phố, phản ánh đầy đủ các thay đổi về địa giới hành chính theo nghị quyết của Quốc hội.

Tiếp nối hoạt động ý nghĩa đó, với sự đồng hành và tài trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Báo SGGP tiếp tục triển khai chương trình trao tặng bản đồ đến các tỉnh, thành phố trên cả nước như: Cao Bằng, Tuyên Quang, Gia Lai, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai. Đợt này, Báo SGGP trân trọng trao tặng 25 bản đồ Việt Nam đến tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng các sở ngành tại buổi tiếp nhận

Các bản đồ có kích thước 70x100cm, được in chất lượng cao, ép gỗ và khung inox chắc chắn, thuận tiện cho việc trưng bày, trực quan sinh động góp phần phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu và tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (khóa XII) về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” để đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

Bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi trao tặng bản đồ

Phát biểu tại buổi trao tặng, bà Khúc Thị Thoi, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, được sự ủy quyền của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở VH-TT-DL rất phấn khởi và cảm ơn Báo SGGP trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam. Việc trao tặng bản đồ Việt Nam 34 tỉnh, thành là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bồi đắp tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là minh chứng sinh động cho sự đồng hành, gắn bó của Báo SGGP cũng như các cơ quan báo chí với địa phương trong công tác thông tin, tuyên truyền và phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Nhà báo Trần Văn Phong thay mặt Báo SGGP trao tặng bản đồ đến lãnh đạo các đơn vị tại tỉnh Lâm Đồng

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình

Nhân dịp này, Báo SGGP trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng; đặc biệt là sự đồng hành, tài trợ của Agribank đã góp phần giúp chương trình được triển khai rộng rãi và hiệu quả.

ĐOÀN KIÊN