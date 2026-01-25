Sức sống cơ sở

Văn hóa phố phường

Chương trình “Vì người bạn ngoại thành”: Sẻ chia cùng học sinh khó khăn xã An Nhơn Tây

SGGPO

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), Đoàn phường Chánh Hưng phối hợp với Đoàn xã An Nhơn Tây (TPHCM) vừa tổ chức chương trình “Vì người bạn ngoại thành”.

Đoàn phường Chánh Hưng phối hợp với Đoàn xã An Nhơn Tây trao quà hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn
Đoàn phường Chánh Hưng phối hợp với Đoàn xã An Nhơn Tây trao quà hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình diễn ra tại Trường Tiểu học An Phú 2 (xã An Nhơn Tây). Tại đây, Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân tình nguyện đã trao tặng 1.000 quyển tập trắng và các phần quà hỗ trợ, chăm lo cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 16 triệu đồng.

IMG_2583.JPG
Phần hỗ trợ thiết thực trao cho các em nhỏ nhân dịp Tết đến xuân về.

Hoạt động không chỉ tiếp thêm động lực cho các em học sinh vươn lên trong học tập mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ khu vực nội thành và ngoại thành; thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai.

THIÊN BÌNH

Từ khóa

An Nhơn Tây Chánh Hưng Xuân tình Quyển tập An Nhơn Ngoại thành Ban Chỉ huy TP.HCM Xung kích Tiếp thêm

