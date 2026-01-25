Chương trình “Vì người bạn ngoại thành”: Sẻ chia cùng học sinh khó khăn xã An Nhơn Tây

Chương trình diễn ra tại Trường Tiểu học An Phú 2 (xã An Nhơn Tây). Tại đây, Ban Chỉ huy Chiến dịch Xuân tình nguyện đã trao tặng 1.000 quyển tập trắng và các phần quà hỗ trợ, chăm lo cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 16 triệu đồng.
Hoạt động không chỉ tiếp thêm động lực cho các em học sinh vươn lên trong học tập mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa tuổi trẻ khu vực nội thành và ngoại thành; thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai.