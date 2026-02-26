Phường Bình Dương: Đêm hội hoa đăng, ước vọng về một năm mới an lành

Tối ngày 25-2, (Mùng 9 tháng Giêng), phường Bình Dương (TPHCM)) tổ chức “Đêm hội hoa đăng – Thắp sáng ước nguyện” tại Công viên đường Lê Lợi với kỳ vọng về một năm mới an lành, thịnh vượng.

Tham dự chương trình có lãnh đạo địa phương, các đơn vị đồng hành, trường học và hơn 5.000 người dân đến dự, cùng thả hoa đăng tại hồ nước của công viên.

Đông đảo người dân đến tham gia chương trình

Màn trống hội khai xuân

Lễ hội hoa đăng phường Bình Dương là một trong những nội dung cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030 về phát triển văn hóa – xã hội gắn với chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh, phát huy các giá trị truyền thống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thả hoa đăng

Đêm hội diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc với sự mở đầu bằng màn biểu diễn Lân – Sư – Rồng chào năm mới sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Điểm nhấn của đêm hội là nghi thức thả hoa đăng trong không gian lung linh ánh sáng. Hàng ngàn ngọn đèn được thắp lên, nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, mang theo những ước nguyện về một năm mới an lành, thịnh vượng.

Người dân tham gia thả hoa đăng

Bên cạnh đó, các hoạt động viết, tặng chữ thư pháp, chủ yếu là cầu mong Phúc – Lộc – Bình an được mọi người hoan hỷ đón nhận. Các gian hàng ẩm thực chay miễn phí cũng được chuẩn bị chu đáo, góp phần gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình.

Hàng ngàn hoa đăng mang theo ước nguyện về một năm mới an lành, thịnh vượng

CAO SƠN