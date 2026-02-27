Phường Vũng Tàu: Đẩy mạnh quảng bá du lịch và kinh tế biển

Ngày 27-2, chương trình Khai hội Văn hóa - Du lịch TPHCM năm 2026 với nhiều hoạt động thể thao biển đã thu hút đông đảo du khách và người dân tham dự. Chương trình được tổ chức tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu (TPHCM).

Sự kiện quy tụ gần 100 vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp tham gia tranh tài và biểu diễn ở các nội dung: Đua thuyền buồm; chèo SUP; flyboard - Ván phản lực; dù lượn và Jetski…

Các VĐV tham gia môn thể thao thuyền buồm. Ảnh: Q.V

Buổi trình diễn các môn thể thao biển, thu hút nhiều VĐV tiêu biểu tham gia, như: Nguyễn Kiều Oanh, Ánh Viên, Jérémie Nino, Lâm Quang Nhật, Hồ Thị Lý...

Các môn thể thao dưới nước mở màn cho chuỗi các hoạt động chào mừng Khai hội Văn hóa - Du lịch TPHCM năm 2026 sẽ diễn ra tối nay 27-2 tại phường Vũng Tàu. Ảnh: Q.V

Khán giả có cơ hội được chiêm ngưỡng nhiều màn trình diễn ngoạn mục của các môn thể thao dưới nước, như: ván phản lực (jetboard), flyboard, mô tô nước, sailing... Các VĐV thể hiện những kỹ thuật đỉnh cao và phối hợp khá nhịp nhàng.

Khán giả mãn nhãn với các màn trình diễn thể thao dưới nước sáng 27-2. Ảnh: Q.V

Đặc biệt, màn trình diễn tập thể sẽ quy tụ hầu hết các phương tiện và VĐV với hiệu ứng cờ Tổ quốc rực rỡ, áo giáp đèn LED, pháo hoa, pháo sáng... Tất cả hòa quyện trong âm nhạc đầy cảm xúc.

Theo ông Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM – đơn vị tổ chức chuỗi sự kiện cho biết, các hoạt động thể thao biển trong chuỗi sự kiện Khai hội Văn hóa – Du lịch TPHCM năm 2026 được tổ chức nhằm quảng bá du lịch, phát triển kinh tế biển. Đây cũng là một bước phát triển thể thao thành tích cao cho các môn thể thao bãi biển của thành phố trong thời gian tới.

Ông Tân cũng khẳng định, phường Vũng Tàu có bờ biển rất phù hợp để đăng cai tổ chức các giải quốc tế, Đại hội thể thao bãi biển… trong tương lai.

QUANG VŨ