“Biển người” tại lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu

Hàng ngàn người dân đã tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu tại phường Bình Dương, TPHCM. Không khí lễ hội mang đến cho người tham dự với hy vọng một năm mới bình an, sung túc.

Chiều 25-2 (tức mùng 9 tháng Giêng), trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân, Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu, phường Bình Dương, TPHCM đã tổ chức Lễ rước kiệu Bà đi qua các tuyến đường.

DUY02506.jpeg
Tham dự lễ rước kiệu có lãnh đạo địa phương và các sở, ngành của TPHCM

Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương Nguyễn Chí Trung, cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; đông đảo người dân, du khách gần xa.

DUY02438.jpeg
DUY02447.jpeg
Nghi thức dâng hương trước lễ rước kiệu

Ngay từ sớm, hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã đổ về, tạo nên khung cảnh "biển người" náo nức tham gia lễ rước.

DUY02492.jpeg
16 giờ chiều, lễ rước kiệu đi qua các tuyến đường

Trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần rộn ràng, đoàn rước kiệu đã di chuyển qua các trục đường chính.

DUY02543.jpeg
Đông đảo người dân đứng hai bên đường đón đoàn rước kiệu
DUY02556.jpeg
DUY02592.jpeg
DUY02623.jpeg
DUY02721.jpeg
Các diễn viên hóa trang thành tiên đồng, tiên nữ phát lộc may mắn cho người tham dự
DUY02819.jpeg
DUY02851.jpeg
DUY02879.jpeg
Đến 18 giờ, đoàn rước kiệu đến trước Tòa nhà Khoa học Công nghệ TPHCM

Điểm nhấn của lễ rước kiệu là sự góp mặt của hàng trăm diễn viên hóa trang thành các nhân vật thần tiên, cùng hàng chục đoàn lân, sư, rồng điêu luyện, tạo nên một bức tranh lễ hội rực rỡ sắc màu.

DUY02758.jpeg
DUY02779.jpeg
Người dân nhận lộc cầu mua may bán đắc trong năm mới
DUY02769.jpeg
Du khách ghi lại khoảnh khắc khi đoàn rước kiệu đi qua

Người dân tham gia không chỉ để chiêm bái mà còn gửi gắm hy vọng về một năm mới "mưa thuận gió hòa", quốc thái dân an, công việc kinh doanh "mua may bán đắc".

DUY02707.jpeg
DUY02674.jpeg
DUY02706.jpeg
Trẻ em thích thú khi được chạm vào những chú lân
DUY02589.jpeg
Người dân cầu an khi kiệu Bà Thiên Hậu đi qua
MINH DUY - XUÂN THI

