“Biển người” tại lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu

Chiều 25-2 (tức mùng 9 tháng Giêng), trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân, Ban trị sự Chùa Bà Thiên Hậu, phường Bình Dương, TPHCM đã tổ chức Lễ rước kiệu Bà đi qua các tuyến đường.
Tham dự buổi lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương Nguyễn Chí Trung, cùng đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; đông đảo người dân, du khách gần xa.
Ngay từ sớm, hàng ngàn người dân và du khách thập phương đã đổ về, tạo nên khung cảnh "biển người" náo nức tham gia lễ rước.
Trong không khí trang nghiêm nhưng không kém phần rộn ràng, đoàn rước kiệu đã di chuyển qua các trục đường chính.
Điểm nhấn của lễ rước kiệu là sự góp mặt của hàng trăm diễn viên hóa trang thành các nhân vật thần tiên, cùng hàng chục đoàn lân, sư, rồng điêu luyện, tạo nên một bức tranh lễ hội rực rỡ sắc màu.
Người dân tham gia không chỉ để chiêm bái mà còn gửi gắm hy vọng về một năm mới "mưa thuận gió hòa", quốc thái dân an, công việc kinh doanh "mua may bán đắc".