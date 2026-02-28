“Chạm” đến thiên nhiên giữa lòng thành phố

Tọa lạc bên sông Sài Gòn yên bình, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM mỗi dịp cuối tuần lại rộn ràng với tiếng cười nói của từng nhóm bạn, gia đình đến trải nghiệm môn thể thao dưới nước chèo SUP đang rất được ưa chuộng.

Không chỉ là một điểm sinh hoạt thể thao nổi bật của phường Bình Quới, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM (nhiều người biết đến với tên gọi Câu lạc bộ Thể dục thể thao Thanh Đa) còn là điểm hẹn quen thuộc cho những ai muốn rời xa nhịp sống vội vã để hòa mình vào không khí trong lành thiên nhiên.

Tọa lạc bên sông Sài Gòn yên bình, Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM mỗi dịp cuối tuần lại rộn ràng với tiếng cười nói của từng nhóm bạn, gia đình đến trải nghiệm môn thể thao dưới nước chèo SUP đang rất được ưa chuộng. Không chỉ là vận động, chèo SUP còn mở ra một góc nhìn khác về thành phố, nơi những nhịp sống sông nước hòa cùng hơi thở đô thị hiện đại.

Người chơi không cần biết bơi mà chỉ cần nắm một vài kỹ thuật cơ bản là có thể tự tin di chuyển trên mặt nước. Từ chỗ chỉ dành cho người thích chinh phục thử thách, chèo SUP ngày nay thu hút đông đảo người dân, du khách, học sinh, sinh viên đón nhận và trải nghiệm, đặc biệt vào buổi sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn. Nhiều người đến với SUP vì tò mò, nhưng rồi lại bị hấp dẫn bởi cảm giác thú vị khi đứng trên tấm ván lướt nhẹ theo sóng nước.

Chị Nguyễn Thị Thủy (ngụ tại phường Thạnh Mỹ Tây) chia sẻ: “Tôi từng thử nhiều môn thể thao dưới nước nhưng chèo SUP mang lại cảm giác mới lạ và dễ dàng tham gia ngay trong nội thành. Sau vài buổi tập tại trung tâm, tôi thấy mình thật sự yêu thích bộ môn này”.

Theo ông Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, hoạt động chèo SUP diễn ra thường xuyên, nhưng sôi động nhất vẫn là ngày cuối tuần. Buổi chiều luôn thu hút đông người chơi nhất, bởi đây là thời điểm mát mẻ, lý tưởng để ngắm hoàng hôn trên sông, một trong những khoảnh khắc đẹp nhất khi trải nghiệm chèo SUP tại trung tâm.

Với nhiều người, chèo SUP không chỉ là vận động mà còn là cách tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Trên mặt nước tĩnh lặng, người chơi có thể lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió len nhẹ qua cây, cảm nhận sự bình yên hiếm thấy giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Trước mỗi chuyến chèo, người chơi được các huấn luyện viên hướng dẫn kỹ năng cơ bản, cách giữ thăng bằng, xử lý tình huống, đồng thời được trang bị áo phao và túi chống nước để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhờ vậy, ngay cả những người chưa biết bơi cũng có thể tham gia. Chị Bùi Thị Hồng Thắm (ngụ tại phường Bình Quới) cho biết: “Tôi từng rất lo lắng vì không biết bơi, nhưng chỉ sau 20 phút được hướng dẫn, tôi đã có thể đứng vững trên ván và tự chèo SUP. Cảm giác vừa khỏe, vừa thư giãn, lại được hòa mình cùng thiên nhiên thật tuyệt vời”.

Không chỉ SUP, trung tâm còn là không gian đa dạng lựa chọn vận động như: sân pickleball, cầu lông, phòng gym, sân bóng đá… đáp ứng mọi nhu cầu từ tập luyện nhẹ nhàng đến rèn luyện chuyên sâu. Đây là địa điểm quen thuộc của nhiều gia đình, nhóm bạn và người yêu thể thao muốn duy trì lối sống khỏe mỗi ngày.

Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM vì thế không chỉ là một câu lạc bộ thể thao, mà còn là nơi nuôi dưỡng tinh thần sống tích cực, là điểm hẹn cuối tuần cho những ai muốn rời xa nhịp sống vội vã để tìm về thiên nhiên, hòa mình vào không khí trong lành của sông nước và tận hưởng năng lượng trẻ trung của thành phố.

NGUYỄN ANH