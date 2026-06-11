"Chuyên gia" học hết lớp 9, là shipper vẫn tiêm trị sẹo, cắt tạo hình thẩm mỹ

Ngày 11-6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 người về tội "Lừa dối khách hàng", trong đó có trường hợp mới học hết lớp 9, làm nghề shipper nhưng vẫn trực tiếp tiêm trị sẹo, cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa.

Nhóm đối tượng này đã giả danh chuyên gia y tế, bác sĩ thẩm mỹ nhằm lừa dối khách hàng, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội quảng cáo các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và chữa bệnh phụ khoa. Nhóm tung ra các gói dịch vụ giá cực rẻ chỉ từ 199.000 đồng đến 599.000 đồng, cam kết điều trị dứt điểm, bảo hành lâu năm và hoàn tiền gấp đôi nếu không hiệu quả. Để lấy lòng tin, các đối tượng quảng bá cơ sở có máy móc công nghệ cao và các bác sĩ từ bệnh viện lớn tại Hà Nội trực tiếp thăm khám.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở spa Đông Á Made U Totla Beauty Network (số 7, Trần Quốc Hoàn, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh). Ảnh: CACC

Từ ngày 11-5 đến 18-5, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 4 cơ sở spa tại Bắc Ninh, Hưng Yên và Phú Thọ, đã thu giữ hơn 60 loại thuốc, vật tư y tế và hơn 50 máy móc các loại. Toàn bộ số vật tư y tế và máy móc này đều không có tem nhãn phụ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn chứng từ mua bán.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị Thu Hà (trú tại phường Yên Sở, TP Hà Nội) góp vốn thành lập, quản lý cả 4 cơ sở spa và trực tiếp xây dựng kịch bản lừa đảo.

Lực lượng chức năng khám xét tại cơ sở Đông Á Beauty Center (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: CACC

Nhóm bố trí người đóng giả khách hàng đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở để khen ngợi, quảng cáo tính hiệu quả nhằm dụ dỗ khách mới. Khi khách đến khám, nhóm cho người đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ, ép khách mua các gói dịch vụ chuyên sâu trị giá hàng chục triệu đồng. Khi khách thanh toán đủ 100% tiền thì mới được ký cam kết và viết thẻ liệu trình.

Cơ quan công an xác định, các cơ sở đều không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh. Các "bác sĩ, chuyên gia" tại đây đều không có bằng cấp y khoa hay chứng chỉ hành nghề, thậm chí, có trường hợp mới học hết lớp 9, làm nghề shipper nhưng vẫn trực tiếp tiêm trị sẹo, cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa cho khách.

ĐỖ TRUNG